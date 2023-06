La maison de production, «Kabako Prod», est déjà en pleine préparation de la seconde édition du «Ciné Tour» (une caravane cinématographique) en faveur des élèves du district de Bamako. L’événement est programmé pour novembre 2023 avec Mme Rose Bouzaid comme marraine de cette 2e édition qui va mettre l’accent sur les dangers liés à la prolifération des armes légères et de petit calibre en milieu scolaire et la promotion du cinéma malien.

«L’impact de la prolifération des armes légères et de petit calibre dans la multiplication des cas de Violence basée sur le genre (VBG) en milieu scolaire» ! Tel est le thème retenu pour la 2e édition du «Ciné Tour». Une initiative de la maison de production, «Kabako Prod». Ce thème est très pertinent pour qui connaît un peu les risques que représentent aujourd’hui les armes à feu dans le milieu scolaire et universitaire malien.

En effet, les élèves et étudiants s’affrontent chaque année avec des armes à feu ou avec des armes blanches, à l’occasion notamment du renouvellement des bureaux des Comités de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) ou du bureau de coordination de l’association estudiantine. Ce qui fait qu’on enregistre chaque année au moins un meurtre au cours de chaque année scolaire et universitaire.

Sans compter que, de plus en plus, les écoles fondamentales deviennent des lieux de stockage des armes légères et de petit calibre ainsi qu’un facteur de violence en genre. Ainsi, à l’école fondamentale de Missira (Bamako) une classe était devenue un lieu de stockage ou une cachette des couteaux et des machettes. Dans une école publique de Kati, les élèves avaient créé une zone rouge interdite à l’administration, aux professeurs. Et malheureusement, une enseignante a été tabassée dans cette zone par les élèves jusqu’à ce qu’elle perde son enfant.

Malgré les énormes efforts du gouvernement et des ONG, on constate que la provenance et les circuits de distribution des armes sont encore moins connus dans la mesure où les acteurs changent fréquemment de stratégies. Face à la gravité du phénomène et au regard des défis énormes à relever en matière des droits humains, singulièrement des droits de l’Enfant, «Kabako Prod» a donc choisi de contribuer à la sensibilisation des jeunes adolescents en vue de susciter chez eux une prise de conscience.

A travers ce projet, «nous comptons appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la prolifération des armes, auprès des jeunes qui sont les responsables de demain», a expliqué Alhassane Coulibaly, Directeur général de «Kabako Prod». Et d’ajouter, «nous lançons donc un appel à tous et à toutes, pour qu’ensemble nous puissions faire une vaste campagne de communication sur les dangers liés à la prolifération des armes légères et de petit calibre».

«Ciné Tour» est un projet de sensibilisation et d’information des jeunes adolescents (filles et garçons) sur leur bien-être (sécuritaire et sanitaire) dans le milieu scolaire. L’ambition des initiateurs est de créer «un nouvel espace éducatif» différent de la famille et de l’école. «Nous avons constaté que, entre ces deux espaces, les enfants sont livrés à eux-mêmes et peuvent s’auto-éduquer lorsqu’ils sont assez sensibilisés et informés sur les dangers de certains actes», a souligné Alhassane Coulibaly.

Dans ce cas, il s’agit d’un cadre d’échanges, de discussions, de sensibilisation et d’informations des jeunes sur les sujets considérés comme tabous dans notre société. Ils auront également en face d’eux des experts (facilitateurs) dans le domaine du thème choisi pour leur permettre de poser des questions sans gêne. Ce nouveau cadre permet également aux jeunes filles et garçons de s’épanouir, d’être mieux informés sur les problèmes cruciaux rencontrés au sein de la société malienne. Il joue un rôle très important dans la vie des jeunes adolescents.

L’ambition de«Kabako Prod» est d’organiser une vaste campagne de communication sur les dangers liés à la prolifération des armes légères et de petit calibre qui touchera plus de 80 % de la population ; sensibiliser et informer plus de 100 000 acteurs de l’école (les administrateurs scolaire, enseignants et élèves) et leurs partenaires comme les associations des enseignants et élèves. A travers cette initiative, elle veut aussi susciter une prise de conscience chez plus de 100 000 jeunes adolescents filles et garçons en vue de leur implication dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre ; mettre en place un comité de veille et de sensibilisation dans chaque établissement scolaire ; inviter chaque acteur à veiller à l’application des textes…

«Dresse d’abord l’enfant avant de vouloir redresser l’homme», a rappelé M. Alhassane Coulibaly en paraphrasant la slameuse et poétesse Kerry Gladys Cœur Rit. «Pour réduire les taux de violence dans les établissements secondaires et supérieurs, nous croyons qu’il faut commencer à sensibiliser depuis la base», a-t-il ajouté.

Organisée sur le thème, «les grossesses non désirées en milieu scolaire» la première édition (du 13 au 20 novembre 2021) a été réalisée au profit de trois établissements publics (Médina Coura, Bozola et Niaréla). Quant à la seconde édition prévue en novembre 2023, elle sera consacrée uniquement à deux établissements fondamentaux, notamment une école à Sébénikoro et une autre à Badalabougou.

Outre le cinéma, il est prévu au cours de cette seconde édition un panel, des animations diverses, du théâtre, des jeux concours, des prestations artistiques… et des échanges avec les élèves sur les sujets considérés comme tabous dans notre société. Cette seconde édition est déjà soutenue par le Secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (SP-CNLP), le Centre national de la cinématographie du Mali (CNCM), l’Association des femmes pour les initiatives de paix (AFIP).

Pour contribuer à l’amélioration de l’éducation des enfants et à la stabilité du Mali, «Kabako Prod» exhorte tout le monde à se joindre à cet événement dont la marraine est cette année Mme Rose Bouzaid !

Sory Diakité

