En présence du représentant du ministre en charge de la Culture, Yamoussa Fanè le Ciné Magic Babemba était plein à craquer, le vendredi 11 août 2022 avec la projection des premières images de la série authentiquement malienne « Dimanche à Bamako ». Coproduite par Banco Production et Canal+. , la série sera diffusée en exclusivité sur A+ à partir du 5 septembre !

Le Directeur général du groupe Canal+, Moussa Tièmoko Daou, a animé une conférence de presse Quand et où ? sur l’apport de sa structure dans la production de « Dimanche à Bamako ». Selon lui, le groupe Canal+ ambitionne de collaborer avec l’écosystème culturel. «C’est-à-dire réalisateur, producteur pour d’abord former parce que c’est une difficulté ambiante qui existe. Au-delà de la formation, l’ensemble des éléments que nous mettons en œuvre avec nos partenaires nous permettent de réaliser, de produire des qualités standards internationales pour le Mali… nous avons eu à investir financièrement enfin, au niveau de l’achat des droits, nous achetons des droits que nous diffusons sur les bouquets Mali », a-t-il expliqué.

Pour le conférencier, l’intérêt pour Canal+ est que le groupe audiovisuel soit une plateforme de divertissement et aussi un acteur qui a pour vocation de fournir des images et des contenus.

Au nom de Banco Production, M. Nicolas s’est dit fier de participer à la réalisation de la série « Dimanche à Bamako », qui est composée de 52 épisodes de 26 minutes chacun. « C’est un pari gagnant pour la production, les acteurs, les techniciens. On est tous vraiment très fiers d’avoir relevé le challenge. On fait un passage de flambeau à Canal+ et on le remercie infiniment », a-t-il souligné.

Du plus beau jour au… drame

C’est un dimanche à Bamako : trois femmes, Alice, Louise et Penda, que tout oppose, disparaissent et se retrouvent chez le même marabout à quelques heures de la célébration de leurs mariages respectifs. Comment le plus beau jour de leur vie a-t-il pu virer en un drame familial ? Le scenario est écrit par Emma Sangaré et réalisé par Alou Dembélé, Salimata Tapily et Toumani Sangaré.

Bintou Diarra

