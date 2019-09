Souheil Ben-Barka, le réalisateur du film de * De Sable et de Feu* a choisi le Mali, son pays pour faire la projection de la première en Afrique. Il était ce samedi 7 septembre 2019 face à la presse pour l’annonce de la projection qui est placée sous l’égide de la première dame, Keita Aminata Maiga au Cinéma Babemba.

-Maliweb.net– Souheil Ben Barka, réalisateur, scénariste, producteur, maliano-marocain, né en 1942 à Tombouctou revient sur le marché du cinéma avec son tout dernier * DE SABLE ET DE FEU* de Afrique Films. Pour sa première projection, il a choisi son pays le Mali qu’il porte tant à cœur pour faire sa première projection en Afrique.

Ce samedi, accompagné de la ministre de la culture, N Diaye Ramatoulaye Diallo, du président de la fédération panafricaine des Cinéastes, Cheick Oumar Sissoko, de son distributeur, Pape Koly d’Afrique Films, du cinéaste Souleymane Cissé, du président du CNCM, Modibo Souare et d’autres personnalités de la culture, Monsieur Ben Barka a rencontré les medias question d’annoncer son choix du Mali pour lancer sa première et donner un avant-gout de son film qui s’annonce croustillant pour les cinéphiles.

*De Sable et de Feu * est inspirée d’une histoire vraie, ce film épique d 1h 56mn est du genre drame, historique et romance, il retrace l’histoire d’un officier de l’armée espagnole et conspirateur de génie. C’est l’histoire de Domingo Badia alias Ali Bey Abbassi missionné par l’Espagne. Ce dernier va rencontrer Lady Hester Hester Stanhope, une aristocrate anglaise du nom de Meleki, et ils vont vivre ensemble un destin extraordinaire qui va bouleverser le Moyen Orient.

Souheil Ben Barka heureux de faire sa première dans son pays, est accueilli avec joie par ses amis, collègues de la culture, l’ancien ministre Cheick Oumar Sissoko a salué le talent de son collègue tout en exprimant sa joie de le recevoir pour cette occasion au Mali. Il n’a d’ailleurs pas été le seul, l’ensemble de l’assistance ainsi que le ministre de la Culture, voix autorisée s’est enthousiasmée de se tenir aux cotés de Benbarka et lui signifier les salutations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita Champion de l’Afrique de l’Union Africaine pour les questions de Culture.

Demain dimanche 8 septembre à 19h, la première dame Keita Aminata Maiga va participer à la première de la projection au Cinéma Babemba.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

