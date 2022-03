Il s’agit à travers cet exemple de penser à privilégier les solutions endogènes et ancestrales pour restaurer la paix et la réconciliation au Mali

La paix et la réconciliation sont aujourd’hui sur toutes les lèvres au Mali. Parce que, sans elles, aucun projet de développement n’est possible. Inscrivant ses actions dans cette dynamique, l’ONG Savama DCI, dans sa mission de sauvegarde et de valorisation des manuscrits anciens de Tombouctou, a démarché et obtenu auprès de l’ambassade du Royaume de la Grande Bretagne, un financement conséquent. Lequel a servi à financer le projet : Inspiration de manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix (IMARP) au Mali. Ce projet a été lancé le 21 février 2022, au Mémorial Modibo Keita, sous la présidence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, représenté par son secrétaire général, Hamane Demba Cissé. Etaient également présents plusieurs hauts responsables du monde de la culture du pays.

Dans le cadre de ce projet, des conférences-débats ont été organisées dans les espaces scolaires et universitaires, à Bamako comme à l’intérieur du pays. Il en est ainsi de la conférence débat tenue la semaine dernière à Ségou, autour de la thématique centrale : « La vilénie du conflit entre les croyants, les érudits africains et les préoccupations des populations africaines : cas d’Elhadj Oumar Tall ».

Pour le coordinateur des programmes de l’ONG Savama DCI, Dr Bazoumana Traoré, ces genres de situation ont existé depuis des siècles. Autrement dit à l’époque de nos ancêtres. Et ils ont trouvé des mécanismes pour les résoudre. Donc, il nous revient d’interroger ces solutions, à travers les sources écrites et les traditions orales pour restaurer définitivement la paix et la réconciliation au Mali. C’est pourquoi, le cas d’Elhadj Oumar Tall semble l’exemple typique pour cela.

Quant au conférencier, l’historien Bachir Tall, il a parlé de la paix et de la réconciliation, avec comme exemple, le cas de l’empereur toucouleur, Elhadj Oumar Tall. En effet, ce cas peut et doit servir de source d’inspiration pour rétablir la paix et la réconciliation entre nous. L’empereur Tall, faut-il le rappeler, avait envoyé une lettre simultanément aux rois de Sokoto et de Bornou, au sujet d’un conflit qui a opposé ces royaumes durant 30 ans. Cette médiation d’Elhadj Oumar Tall a permis de réconcilier les deux empereurs.

Selon un des nombreux témoins qui ont suivi la conférence, la rencontre a tenu toutes ses promesses. Elle a permis de vulgariser les manuscrits anciens de Tombouctou dans les milieux scolaires et universitaires. « En tout cas, je sors satisfait de cette conférence. C’est l’une des meilleures à laquelle j’ai pris part » a t-il avoué.

Memer son de cloche de la part de cet autre témoin. Il a aussi avoué son entère satisfaction par rapport à la tenue de cette conférence débat organisée par l’ONG Savama DCI et son partenaire financier, l’ambassade du Royaume de la Grande Bretagne au Mali.

Diakalia M Dembélé

