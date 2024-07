Debutée le 2 juillet 2024, la Master Class Internationale organisée par l’Association Yamarou Photo, sous le leadership de son directeur artistique Seydou Camara, a pris fin le 6 juillet à Bamako. En plus de celles du Mali, la formation a regroupé quelque dix femmes photographes venues du Burkina Faso, du Niger, du Benin, de la Guinée, du Sénégal et du Cameroun. Première du genre, elle visait à promouvoir et professionnaliser les acteurs féminins d’un secteur longtemps marqué par le sexe masculin. Elle s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du grand programme de Yamarou Photo intitulé “Entre fragilité et Rigidité, un Projet photographique de développement des communautés”, financé par la Fondation Doen des Pays Bas». Trois participantes et le formateur principal donnent leurs avis sur cette belle initiative artistique qui prend en compte la question de l’autonomisation de la Femme africaine. Ils saluent l’initiative.

Aïssata Kané, Mali : «Cette formation change ma façon de voir»

Je suis étudiante au Conservatoire des Arts et Métiers Multi Media Balla Fasseké Kouyaté de Bamako. La formation est très intéressante parce qu’elle permet de changer ma façon voir la photographie des autres et surtout la mienne. Ainsi grâce aux connaissances acquises, je pourrai faire un bon travail artistique en orientant mieux la conception de ma série. Mes photos vont parler aux gens sans qu’ils aient besoin de mes explications pour comprendre.

Mon ambition, c’est d’être dans les jours à venir une grande photographe qui fera des expositions à travers le monde.

Fossi Satchegang Cyrielle Cameroun : «J’ai trouvé la formation très intéressante»

La Master-Class s’est bien passée. Les gens sont très accueillants. J’ai trouvé la formation très intéressante avec des modules dispensées par des experts à la hauteur.

J’ai bien apprécié la pédagogie de Chap Touré qui nous a dispensé les techniques sur la prise de vue. On m’a appris beaucoup de choses et j’espère les magnifier. Un photographe est celui qui apprend chaque jour. Je vais continuer à apprendre des nouvelles choses sur la photographie.

Marie Catherine Kolié, Guinée : «Nous sortons avec des projets concrets»

Nous disons merci à Chab Touré, un excellent formateur qui a nous donné des connaissances de base en photographie artistique. Il nous a préparée déjà à être des photographes. Après cette formation, chacune de nous décidera dans son pays quel type de photographe elle veut être, dans quel domaine elle veut exercer…. Nous sortons de la formation avec des projets concrets et surtout avec une idée de ce que nous voulons devenir dans les jours à venir.

Amadou Touré, dit Chab, Formateur : «Cette formation aide à améliorer leurs connaissances en photographie»

Une formation comme celle-ci est une première qui participe à la maîtrise des notions de base sur la camera. Il y aura une suite Ils ont appris beaucoup de choses parce que cette formation était nécessaire à l’amélioration de leurs connaissances en photographie.

Commentaires via Facebook :