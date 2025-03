« Identité culturelle et entrepreneuriat : l’Entrepreneuriat Culturel Maaya », était le thème d’un Master class co-organisé par IKAM Ségou (Mali), en partenariat avec l’Espace culturel Gambidi et IKAM Burkina. Cet événement s’est tenu le 24 février 2025 à l’Espace Gambidi, en marge du FESPACO, et a réuni de nombreux étudiants de l’école supérieure de théâtre de Ouagadougou et de l’université Joseph Ky Zerbo.

L’ouverture de la formation a été présidée par Dr Hamadou Mandé, vice-président de l’Espace Gambidi, en présence de Mohamed Doumbia et Bourama Diarra de l’IKAM Ségou (Mali). La séance a débuté par la projection d’une vidéo introductive sur l’entrepreneuriat culturel Maaya (ECM), présentée par Mamou Daffé, figure emblématique du secteur culturel au Mali et en Afrique.

Mamou Daffé a défini le concept de l’entrepreneuriat Maaya, un modèle innovant qui valorise les dynamiques culturelles locales et s’appuie sur les principes de solidarité, d’éthique et d’innovation. Il a souligné l’importance de cette approche pour le développement d’un écosystème culturel durable en Afrique.

Un échange enrichissant autour du concept ECM

Après cette introduction, Bourama Diarra et Mohamed Doumbia ont pris la parole pour approfondir la réflexion sur le thème du Master class. Ils ont analysé les défis et opportunités liés à l’entrepreneuriat culturel en Afrique, mettant en avant des exemples concrets de projets réussis et les leviers essentiels pour réussir dans ce domaine. Le cas de la Fondation Festival sur le Niger a été un exemple type de réussite.

A travers des échanges dynamiques, les étudiants ont pu poser des questions, rendant la session interactive et enrichissante. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de transmission de savoirs et de renforcement des capacités des jeunes générations afin de leur permettre de jouer un rôle clé dans la valorisation du patrimoine culturel africain.

Yassine Ouédraogo, étudiante en mise en scène, a témoigné : « Ce Master class m’a permis de comprendre que notre identité culturelle peut être un véritable atout dans la construction de notre carrière artistique et entrepreneuriale ».

L’entrepreneuriat culturel comme solution

Le Master class organisé en marge du FESPACO, témoigne de l’importance croissante accordée à l’entrepreneuriat culturel comme moteur de développement et de structuration des industries culturelles en Afrique.

Rappelons que le concept de Maaya, issu de la philosophie humaniste des sociétés mandingues, met en avant les principes de solidarité, d’interconnexion et de responsabilité collective. Appliqué à l’entrepreneuriat culturel, il devient un levier stratégique pour promouvoir un développement durable et authentique du secteur des industries créatives en Afrique

Le Master class marque une étape importante dans la réflexion sur la valorisation du patrimoine culturel africain à travers l’entrepreneuriat, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’acteurs culturels engagés et innovants.

Yaye Astan Cissé

(depuis Ouagadougou)

