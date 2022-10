Ce jour samedi 08 octobre 2022, à l’occasion du lancement de la 3ème édition de Mali Mode Show, le restaurant Roots sis au quartier du fleuve a brillé avec la présence des personnalités de la culture et de la mode (créateurs, artistes, acteurs d’évènementiel, de la communication, mannequins..). La présidente d’honneur Mme Fatou Faye a lancé ledit évènement sponsorisé par Orange Mali en présence de ce beau monde.

Le big rendez-vous annuel dédié à la mode ‘Mali Mode Show’ annonce ses couleurs pour le 03 au 06 dans la capitale malienne avec au programme beaucoup d’innovations. Car au-delà du coutumier défilé spectacle cette troisième édition durera des jours et elle sera marquée par plusieurs activités. En effet, le cocktail organisé pour donner le top départ des festivités, a été opportun pour l’initiateur de Mali Mode Show, Ibrahim Guindo alias Akim, de rappeler les objectifs et ambitions de Mali Mode Show. Il note que Mali Mode Show, événement annuel, a démarré en 2018 et son objectif est de promouvoir et valoriser la mode et ses acteurs. Pour le maître d’œuvre de Mali Mode Show, l’événement a gagné au fil des ans en grandeur et notoriété. Selon lui, en terme de créativité, de prestige, il peut être cité comme une référence dans le domaine. En terme de bilan, l’entrepreneur culturel qui a une grande renommée dans la mode et créative tant au niveau national qu’international, M. Akim, s’est réjoui des précédentes éditions. Lesquelles ont enregistré la participation de plus de 25 créateurs de mode venus de divers pays (Mali, France, Sénégal, Côté d’Ivoire), 70 mannequins, 20 reporters, 50 partenaires et 1000 invités de renommés. Pour la présente édition, Mali Mode Show n’attend pas en faire moins, en effet, elle annonce un riche programme : le Meet and Greet’ c’est à dire le rendez-vous business sous le thème ‘ The Business Mingling’ qui vise à ouvrir les échanges autour de la créativité entre les acteurs et les professionnels ; Le défilé de Mode Made in Mali qui mettra en valeur les marques locales il s’agit des œuvres d’ une dizaine de créateurs maliens ; le défilé de clôture qui sera accompagné par une ventre privée. Pour l’initiateur de Mali Mode Show, le domaine de la mode est une forte industrie, un domaine pourvoyeur d’emplois qui mérite d’être soutenu. Mali Mode Show qui est un espace d’échange, de partage, de formation et de rencontre entre différents acteurs de la profession est autre le cadre idéal de valorisation de la créativité et du talent des designers, mannequins, stylistes, modélistes, fashionista et autres acteurs dudit domaine. Soulignons que de nombreuses personnalités de la mode sont attendues notamment des créateurs ouest africains dont les collections seront mises en scène par une cinquantaine de mannequins.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

