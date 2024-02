L’artiste-comédien et l’humoriste Souleymane Kéïta dit Kanté était face à la presse le lundi 19 février dernier, au Centre international de conférences de Bamako (CICB) pour parler de la 3e édition du festival d’humour “Zone Ouverte 3”. Ce festival offre une opportunité aux jeunes artistes comédiens et humoristes d’exprimer leurs talents.

Pour la circonstance, le jeune humoriste et comédien était accompagné par Amadou Baba Sissoko, coordonnateur du festival, sa cheffe marketing, ainsi que plusieurs jeunes comédiens maliens. Selon Kanté, le festival “Zone Ouverte” est un espace d’opportunités pour les jeunes comédiens du Mali. “Cette 3e édition est prévue du 22 au 25 février prochain au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Il a pour but de faire plaisir à la population malienne. Pour cette 3e édition, plusieurs thèmes seront à l’honneur notamment les coupures d’électricité. En tant qu’artistes comédiens, notre rôle est de parler des difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Aujourd’hui, tout le monde souffre du problème d’électricité et nous allons parler de cela pour que les autorités puissent rapidement trouver la solution à ce problème. Aujourd’hui, nous sommes tous conscients que la situation est un peu critique, mais cela ne doit pas nous empêcher de le dire en tant qu’artiste comédien. En plus de cela, nous allons sensibiliser les jeunes à prôner la paix dans le pays”, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que l’objectif de ce festival est de créer un espace où les jeunes peuvent exprimer leur talent. “Zone Ouverte reflète également notre désir d’ouvrir un créneau de rencontre et d’échange entre les artistes comédiens, les acteurs culturels, les producteurs, les distributeurs. Cela afin de favoriser la collaboration et le développement de la comédie au Mali”, a-t-il précisé, avant d’annoncer que des comédiens et humoristes du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire seront présents pour le festival.

Au programme, il y aura des expositions, des sketches, d’humour, la projection de films, la formation pour les jeunes comédiens, la prestation de jeunes comédiens et humoristes. Le comédien Gaga sera à l’honneur pour cette 3e édition à travers sa pièce (Gaga Ka Consultation). Il va parler des travers de médecins dans les centres de santé.

Mahamadou Traoré

