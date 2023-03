Festival International de Slam et Humour : La 10ème édition s’ouvre aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale du Mali

La 10ème édition du Festival International de Slam et Humour (FISH Mali) se tiendra du 15 au 20 mars 2023, sous le thème national « paix et cohésion ». Au programme de cette édition, l’on retient l’organisation d’une soirée de l’apothéose des 10 ans du FISH-Mali ; un concert slam et humour ; un panel de discussion ; une cérémonie de remise de trophée slam Awards etc. Les artistes invités à ce festival sont entre autres : Saigneur du Rire de la Cote d’Ivoire ; Adèle du Burkina Faso ; Sir Black ; Balazan slam du Mali. Ces informations ont été partagées avec les médias lors d’un point de presse animé par la directrice du Groupe Agoratoire, Mme Sereme Aicha Diarra au Centre Soleil d’Afrique. Elle était accompagnée du parrain de ce festival, Habib Dembélé dit Guimba National.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action, chaque année, le Groupe Agoratoire organise le Festival International de Slam et Humour du Mali (FISH), à l’occasion de la journée internationale de la francophonie. A travers ce festival, plusieurs élèves et étudiants maliens bénéficieront des ateliers d’écriture sur les dix (10) mots de la francophonie. Selon les organisateurs du FISH, c’est une occasion nette pour les apprenants de connaître les nouveaux mots et de surcroit, tenter l’expérience sur scène en toute compétitivité. Pour l’année 2023, il regroupera les artistes slameurs, des humoristes, et la presse, sous le thème « Dix ans avec les dix mots, dis-moi dix mots ».

Pour la 10ème édition du FISH-Mali, des ateliers de slam et d’art plastique ont été donnés à partir de février 2023 autour des dix mots de la francophonie 2023 ( année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac). Cet atelier a vu la participation des écoles de filles, notamment, Notre Dame du Niger, Bah Aminata Diallo, la Faculté des lettres langues et sciences du langage, ainsi que les centres d’accueil des enfants à déficience intellectuelle ou femmes vivant avec un handicap.

Selon la conférencière, Mme Sereme Aicha Diarra, il s’agit, à travers cette exercice, de créer un espace pour valoriser l’Empowement de la femme à travers les dix mots de la francophonie, un échange entre les écoliers de différents bords ; de promouvoir le slam comme moyen d’expression et d’apprentissage du français en milieu scolaire et urbain ; de participer activement à l’éducation à travers les ateliers d’écriture en slam et l’humour.

Le parrain de cette dixième édition, Habib Dembélé dit Guimba National, a lancé un appel à l’endroit du ministère de la Culture et de l’Education Nationale à soutenir le FISH-Mali. « Ce festival met les jeunes dans un cadre d’éducation, de sensibilisation, de culture personnelle et d’élévation. Je demande à l’Etat de faire le maximum pour ce festival qui participe à l’éducation de nos enfants », a expliqué Habib Dembélé.

Sidiki Dembélé

