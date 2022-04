Après le lancement du projet « Inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix », les initiateurs et porteurs de ce bel dessein se sont engagés à le vulgariser. Cela, pour contribuer à sa meilleure connaissance. Des conférences débats ont été initiées à cet effet. Elles ont été organisées dans les établissements scolaires et universitaires, à l’attention des Institutions de la République etc. Celles-ci ont permis de mieux partager les tenants et aboutissants dudit projet.

Ainsi, pour les porteurs de ce projet, combien de fois important pour notre pays qui se bat pour le retour de la paix et la réconciliation, de le penser à long terme, il est indispensable de s’imprégner du contenu de ces manuscrits anciens qui peuvent servir de support pour la réconciliation et la paix au Mali. Pour cela il faut leur accorder une dimension plus grande. D’où l’intérêt de l’organisation d’une table-ronde permettant de mener la réflexion sur la possibilité d’introduire les manuscrits anciens dans le cursus scolaire et universitaire au Mali. Les travaux de cette table ronde vont s’étaler sur deux jours, à partir de ce lundi, au Mémorial Modibo Keita. Ca cérémonie d’ouverture sera placée sous la présidence du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

Cette table-ronde visera à étudier les possibilités de l’introduction de la connaissance et de l’étude des manuscrits anciens dans les cursus scolaires et universitaires au Mali. Elle proposera aussi des mesures à prendre pour faire bénéficier les milieux scolaires et universitaires, dans leur ensemble, de l’immense savoir contenu dans les manuscrits anciens.

De manière spécifique, la table-ronde permettra également, entre autres : d’identifier et d’établir les liens entre les manuscrits anciens, l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ; d’identifier et d’étudier les différentes possibilités d’introduction des manuscrits anciens dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ; de proposer des marches à suivre et des mesures d’accompagnement pour une prise en compte de la connaissance des manuscrits anciens et son étude au bénéfice du développement sectoriel ; d’inciter et d’accompagner les départements de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à introduire la connaissance et l’étude des manuscrits anciens dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires.

En organisant cette table-ronde des acteurs de l’édition, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, autour de cette problématique, les porteurs du projet veulent les amener à étudier la question et de proposer des mesures à prendre pour faire bénéficier les milieux scolaires et universitaires de l’immense savoir contenu dans les manuscrits anciens.

De même, la table-ronde programme des exposés présentés par des experts du domaine des manuscrits anciens, de la didactique et de la pédagogie et la recherche scientifique. Ces exposés couvriront l’ensembles des questions évoquées dans l’énoncée des objectifs spécifiques de cette table-ronde. Chaque exposé sera suivi d’un débat ouvert sous la conduite d’un modérateur qui en assure la police.

A noter que projet « inspiration des manuscrits anciens pour la réconciliation et la paix » est une initiative de l’ONG SAVAMA-DCI soutenue par l’ambassade du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord à Bamako. Il vise à contribuer aux efforts de réconciliation et de paix au Mali, à travers les enseignements des manuscrits anciens relatifs à la résolution des conflits, la culture de la paix, le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance.

Diakalia M Dembélé

