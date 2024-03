Le Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly GUINDO, à la tête d’une forte délégation composée du Secrétaire Général du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants et des membres du Cabinet ainsi que du Secrétariat Général du Ministère de l’Artisanat de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme participe à la 7ème édition du Festival International du Wassoulou.

Accueillie par le Gouverneur de la Région de Bougouni, le Général Ousmane WELLE, la délégation s’est rendue d’abord à Yanfolila où elle a rendu une visite de courtoisie aux Légitimités Traditionnelles.

Après la visite de courtoisie, le Ministre a procédé sur le site du Festival, à l’ouverture de cette manifestation culturelle inscrite dans l’agenda culturel du Mali.

L’objectif du FIWA est de créer une activité économique dans la région et de vulgariser la culture du Wassoulou aux niveaux national et international. Il vise également à développer la vie locale du Wassoulou à travers la création d’activités et d’emplois dans les secteurs de l’industrie du spectacle, de la communication et du tourisme, de faire découvrir le Wassoulou au grand public malien, de développer son potentiel touristique, d’œuvrer pour la cohésion nationale, la paix et la réconciliation.

Selon les organisateurs, plus de 500 000 festivaliers sont attendus cette année, avec au programme des concerts géants gratuits (prestations d’artistes internationaux et nationaux) des foires – expositions, des visites touristiques et des projections de documentaires. ”

La diva Oumou Sangaré est l’initiatrice de ce Festival sur la demande pressante de la jeunesse de Yanfolila. Le thème de ce FIWA 7 est d’ailleurs : RIEN NE PEUT STOPPER LA JEUNESSE

Le parrain de l’événement, le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens Combattants, est représenté par Secrétaire Général, le Général Sidiki Samaké.

Le Festival International du Wassoulou se déroule du 29 février au 3 mars 2024.

Cellule COM – MACIHT

