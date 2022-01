Cela tant sur le plan de la participation avec 14 pays, et 1130 exposants environs, plus de 295.000 visiteurs, que sur celui du chiffre d’affaires

Ouverte le jeudi 23 décembre 2021, la 3ème édition du Salon international de l’artisanat du Mali (SIAMA) a baissé ses rideaux au Parc des expositions de Bamako, ce dimanche 02 janvier 2022 sous la présidence du Premier ministre, Dr Choguel K Maiga, accompagné par une forte délégation gouvernementale, des partenaires techniques et financiers, des ambassadeurs, des représentants des artisans maliens, ceux des pays de la sous-région et bien d’autres.

Pour la circonstance, le Chef du gouvernement s’est félicité du succès de cette 3ème édition qui s’est déroulée dans un contexte marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire. Le Challenge était de taille. En dépit de tout, dira le Premier ministre, le salon a tenu toutes ses promesses tant sur le plan de la participation avec 14 pays, et 1130 exposants environs, plus de 295.000 visiteurs, que sur le chiffre d’affaires.

Le Premier ministre n’a pas caché sa satisfaction au regard du succès du salon. Ce succès, le Chef du gouvernement le met au compte du Président de la Transition, qui ambitionne de faire de l’Artisanat, le moteur de la croissance, de la création d’emplois et de richesses. Occasion de féliciter les acteurs organisateurs et participants, qu’il a invité à fidéliser d’avantage de visiteurs et d’acheteurs. Ce salon a fini de prouver, à travers ses produits de qualité, leur diversité, que la commande publique peut s’orienter vers les produits locaux, ce qui permettra du coup de promouvoir le label Mali, a-t-il reconnu.

A travers les communications du SIAMA sur le thème : “artisanat et sortie de crises, notre contribution” ce salon a déjà répondu à l’une des recommandations des Assises Nationales de la Réfondation, a conclu le chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga.

Pour le président de l’Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali (APCMM), Mamadou Minkoro Traoré, en termes de contribution du secteur de l’artisanat dans la sortie de crise, en plus d’espérer sur les réponses qui seront données par des panelistes de haut niveau choisis pour débattre des sous-thèmes relatif au thème général, il reste convaincu dores et déjà que l’une des solutions à ces crises demeure la création de richesses et d’emplois pour occuper et stabiliser les éventuels candidats à des aventures périlleuses.

Durant une dizaine de jours, des stands à l’image des 8 branches des activités artisanales ont exposé les merveilles, les produits made in Mali en vente, des défilés de mode, des séances de démonstration et d’innovation, des ateliers, le tout dans une ambiance festive et sécurisée.

Bréhima DIALLO

