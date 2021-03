LIVRES : “Trois Repères pour un agent” de Toumani Goïta en librairie

Les rayons des librairies du Mali viennent d’être enrichis par un nouvel ouvrage. Il s’agit d’un livre de 144 pages intitulé “Trois Repères pour un agent” de l’ingénieur agronome Toumani Goïta qui a été présenté au public le week-end dernier dans l’enceinte de l’annexe de l’IPR/Ifra non loin de l’ex-ENA de Bamako.

La présentation du livre s’est déroulée en présence de l’éditeur venu spécialement de la Côte d’Ivoire et de nombreux invités de marque.

Cette œuvre comme l’a rappelé l’auteur est une manière pour lui d’immortaliser le triumvirat de l’agriculture ou simplement le patrimoine de l’agriculture de la République du Mali. Il s’agit de trois hauts responsables qui ont occupé ou continuent d’occuper des postes de responsabilité au niveau du secteur rural ; à savoir : Daniel Siméon Kéléma, ex-secrétaire général du ministère de l’Agriculture, Mamadou Traoré de l’Office du Moyen Bani et Oumar Maïga, ex-directeur national de l’Agriculture.

Pour l’auteur, les parcours atypiques de ces trois hommes au sein de l’administration malienne et dans la vie de tous les jours méritent qu’ils soient racontés afin qu’ils soient des repères pour la jeune génération et des générations futures.“Chers directeurs vous êtes, la boussole, le bréviaire d’une jeunesse en déperdition à la recherche de sa qualité, de sa compétence, de son origine et de sa culture, c’est-à-dire des jeunes désorientés depuis des décennies.

Chers directeurs, vous avez marchez en laissant des pas qui seront utilisés dans le futur, certes pour réécrire votre histoire par d’autres personnes. Cette histoire de vos pas sera la meilleure des histoires de l’agriculture du Mali”, a loué Toumani Goïta faisant l’éloge de ces hauts cadres du secteur agricole.L’auteur a profité de cette présentation pour inviter la jeunesse, future responsable du Mali et d’ailleurs, de s’approprier ce livre. “Pas pour faire une lecture simpliste, mais pour découvrir et s’inspirer des qualités des directeurs au haut sommet de l’Etat qui se sont faits remarquer par leurs qualités d’humilité et de patriotisme”, a-t-il ajouté car, pour lui, la lecture de cet ouvrage inspire fierté : celle d’Africain, qui a foi au changement mais surtout aux valeurs d’honneur, de dignité et de sacrifice.

Du directeur de l’IPR/Ifra, à l’éditeur, tous ont salué la portée de ce livre qui est plein de sens selon eux. “Dans cet ouvrage, l’auteur rend hommage à trois icônes de l’agriculture pour leur travail bien fait afin que la jeunesse puisse s’en inspirer, c’est pourquoi d’ailleurs j’invite les jeunes à lire ce livre qui nous inspire fierté”, a soutenu le directeur de l’IPR/Ifra de Katibougou.

Toumani Goïta est déjà auteur d’un premier livre. Vivement le prochain ouvrage !

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :