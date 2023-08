Dans le cadre de la promotion du développement de la culture malienne, Canal + Mali a décidé de nouer un partenariat avec le Centre national de la Cinématographie malienne (CNCM). La cérémonie de signature de convention a eu, le vendredi 04, août au siège de Canal + Mali.

« La période de vacances, moment par essence dédié aux loisirs, prend avec le projet CIN’ECOLE, une dimension ludique avec des rendez-vous inédits autour de la découverte du Mali, de son histoire et de brillants artistes qui, à travers leurs œuvres cinématographiques, écrivent les plus belles pages du Mali contemporain », a déclaré Fousseny Maïga, directeur général du Centre National de la Cinématographie malienne (CNCM).

Le projet CIN’ECOLE est une caravane itinérante qui se lance à la conquête du Mali dans une série de projections de films, suivie de débat citoyen. Chaque activité dans une localité intègre : la projection de films, la diffusion de message de sensibilisation et une émission. C’est une série de projections cinématographiques destinées au public national et international pour présenter le Mali sous de nouveaux jours, à travers son passé, son présent et son futur.

Concrètement, il s’agit, selon le directeur du CNCM, de réviser la mémoire cinématographique et l’histoire contemporaine du Mali à travers un catalogue de sept films, composé de trois longs-métrages (fiction et documentaire) et de quatre courts-métrages (fiction et documentaire). Produit par des générations de cinéastes, « les différents films traitent des questions en lien avec l’histoire contemporaine du Mali, la paix, le vivre ensemble, la santé, la citoyenneté et la refondation », a insisté le directeur du CNCM.

Canal + Mali est fier de participer à ce projet de grande envergure qui permettra de favoriser et d’amener le cinéma malien à un autre niveau non seulement national mais également au-delà de nos frontières, a rappelé son directeur financier, Amadou Sow. Il a indiqué que Canal + Mali va accompagner le projet CIN’ECOLE à travers un accompagnement financier et en y apportant de la visibilité. A l’en croire, les films seront diffusés sur les chaînes Canal+ et sur l’ORTM. Des chaînes de télévision accessibles à partir du bouquet ACCESS.

Le projet CIN’ECOLE cible prioritairement les cinéphiles maliens, les élèves et étudiants, les jeunes et les femmes. La cible secondaire reste, entre autres, les autorités administratives et coutumières, les leaders d’opinion, les communicateurs traditionnels, les acteurs politiques et de la société civile dans les différentes localités. D’autres cibles relais sont intégrées à savoir les sociétés de production audiovisuelle, les professionnels et techniques du cinéma, les comédiens et la presse nationale.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

