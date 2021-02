Samedi 6 février 2021, Oudy Keita a inauguré son showroom baptisé « Oudy K Sô ». Un espace où il est possible de faire du shopping, travailler mais aussi se détendre.

Le showroom boutique « Oudy K Sô » ou la Maison Oudy K, du nom de sa promotrice Oudy Keita, une franco-malienne évoluant dans le domaine du marketing, du digital et de la mode, est située au quartier Hippodrome de Bamako (près l’université Sup-Management). « Oudy Ka Sô » propose une large gamme de produits made in Mali (tissus en woodin, lins ou coton) cousus par des tailleurs maliens avec le label « Oudy K » ou encore des commandes sur-mesure afin d’atteindre sur large clientèle.

« C’est un projet que j’avais en tête et deux ans plus tard le projet a un peu évolué. Le temps de me faire connaître et de faire connaître ma marque, j’ai décidé de travailler dans une agence de communication. Je mis d’autres idées en place, mais ça me tenait à cœur de continuer à développer ce projet Oudy K. Aujourd’hui, je suis très contente de vous recevoir à Oudy K Sô », s’est réjoui Oudy Keïta. Avant d’indiquer que son showroom comporte différents espaces, en commençant par la boutique « Oudy K » dans laquelle on retrouve les vêtements de la marque accompagnéé de son espace VIP nommé le « Bar-saloon » qui permettra à la clientèle de patienter tout en prenant le thé et l’espace « co-working » qui offrira la possibilité́ de s’établir afin de travailler, de bouquiner, mais aussi à recevoir des séances de formations. Enfin un dernier espace qu’est la piscine, elle est le prolongement de l’espace co-working et surtout un lieu de loisirs et de détente, a-t-elle développé́. « Les différents espaces ne sont pas à usage unique, car Oudy K sô’’ veut répondre aux différents besoins évènementiels (réception, mariage, anniversaires, masterclass, réunions, séminaires…), mais également aux attentes des crémateurs de contenus », a-t-elle précisé.

La boutique est ouverte chaque jour de 14heures à 20heures et l’espace de détente, elle est ouverte de 08heures à 20heures.

Mohamed Sylla

