Le Conseil des ministres du mercredi dernier (8 juin 2022) a adopté un projet de décret instituant les Journées nationales du patrimoine culturel. Une initiative du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

Informer, sensibiliser les populations et faire le plaidoyer auprès des autorités politiques, administratives et coutumières sur les grandes préoccupations en matière de protection et de promotion du patrimoine culturel national ! Tel est l’objectif principal visé par le gouvernement en instituant les Journées nationales du patrimoine culturel. Et cela conformément au processus de refondation de l’Etat en cours et aux recommandations des Assises nationales de la refondation (ANR).

Selon le communiqué du conseil des ministres du mercredi dernier (8 juin 2022), «les Journées nationales du patrimoine culturel constituent des espaces privilégiés pour la transmission des éléments du Patrimoine culturel national et contribuent à la promotion du dialogue des cultures, de la paix, de la cohésion sociale et des activités touristiques».

Le patrimoine culturel se définit comme l’ensemble des biens, matériels et immatériels, ayant une importance artistique et/ou historique certaine, et qui appartiennent soit à une entité privée (personne, entreprise, association, etc.), soit à une entité publique (commune, département, région, pays, etc.). Il s’agit d’un ensemble de biens culturels généralement préservé, restauré, sauvegardé et montré au public, soit de façon exceptionnelle (comme lors des prochaines journées nationales) soit de façon régulière (château, musée, église, etc.). Cela peut-être gratuit ou au contraire moyennant un droit d’entrée et de visite payant.

Le patrimoine fait appel à l’idée d’un héritage légué par les générations qui nous ont précédés, et que nous devons transmettre intact ou augmenté aux futures générations ainsi qu’à la nécessité de constituer un patrimoine pour demain. Cette initiative est donc à saluer car venant combler un vide dans la promotion et l’appropriation de notre riche patrimoine !

Naby

