Le samedi 29 octobre 2022, à Kalaban, a eu lieu la présentation symbolique du livre « Repères pour le Mali : Aspects d’histoire et de Culture » de feu professeur Drissa Diakité à son domicile. Ont pris part à la cérémonie, amis, collègues et membres de la famille du disparu.

Après « Kuyaté : la force du serment », « Le Mansaya et la société Mandingue » et beaucoup d’œuvres académiques, le Pr. Drissa Diakité a rendu l’âme le 1er juillet 2022 alors qu’il était en pleine rédaction de « Repères pour le Mali : Aspects d’histoire et de Culture », un ouvrage de 310 pages. L’ouvrage a été publié à titre posthume par La Sahélienne.

Le professeur Samba Traoré, éditeur du livre, a rappelé à quel point il était important pour feu Drissa Diakité que le livre soit achevé pour être disponible pour ses lecteurs. « Ce n’est aucunement facile de travailler un livre en l’absence de l’auteur, mais nous l’avons fait. C’est d’ailleurs la raison qui a fait que nous avons terminé le travail et en avons fait des tirages que nous avons remis à sa fille Awa. C’était une promesse que nous avons faite à notre ami et collègue et nous nous devions d’honorer notre engagement. Maintenant que le livre est prêt, le plus gros du travail reste à faire, qui est son lancement et sa promotion ».

Durant la cérémonie, des proches ont salué et rendu hommage au Pr. Diakité, à commencer par son frère Mody Diakité, l’ancienne ministre de l’éducation Mme Assetou Founè Samaké. Tous ont salué sa simplicité, son sens de l’accompagnement, sa disponibilité pour les étudiants maliens.

Son collègue de l’université, le Pr. Doulaye Konaté, dans son intervention, a témoigné de l’intérêt qu’avait son ami pour la réussite de l’université du Mali et aussi cet ouvrage qui était son joyau. Étant l’autorité morale de tout ce qui concerne la parution du livre et tout s’est fait avec l’accord de ses enfants Awa, Kaly et Sory Ibrahim Diakité. « Nous allons continuer à les assister dans l’organisation du lancement et de la vente du livre et nous faisons appel aux personnes désirant les accompagner dans ce sens. Ce qui sera une manière de témoigner à feu Drissa Diakité, les sacrifices qu’il a dû faire, pour le service rendu à la nation malienne », a dit le Pr. Konaté.

« De son vivant, lui seul parvenait à vendre ses livres. Mais, avec sa disparition, nous devons assister ses enfants et l’éditeur à mettre en place une stratégie pour écouler le tirage de l’ouvrage qui est disponible. Un livre, qui est un assemblage des différentes interventions et réflexions de l’auteur pendant beaucoup d’années », précise le professeur Konaté.

La famille a informé qu’elle travaille au lancement de « Repères pour le Mali : Aspects d’histoire et de Culture » qui sera pour très bientôt.

Le Professeur Drissa Diakité fut décoré chevalier de l’ordre national des Palmes Académiques de France, chevalier de l’ordre international des Palmes Académiques du Cames, chevalier de l’ordre national du Mali. Il a par ailleurs été lauréat du Prix Massa Makan Diabaté (Rentrée littéraire en 2010) et du prix Moussa Sow (Rentrée littérature 2022).

