Projet «leader de la cité» : Une soixantaine de jeunes formés au leadership pour bâtir le Mali Kura

L’Association Cultur’Elles, à travers son projet «Leader de la cité» a procédé à la sortie de sa première cohorte de 61 jeunes formés au leadership durant une période de six mois. La cérémonie de sortie de ces jeunes leaders a eu lieu au Centre de formation de collectivité de Kati le 23 décembre 2023.

Les 61 jeunes bénéficiaires de la première phase de la formation sur le leadership ont été coachés pendant une période de six mois sur plusieurs thématiques afin de faire d’eux des véritables leaders de la cité. Cette formation a été axée sur 17 modules parmi lesquels la politique, le panafricanisme, la diplomatie, les relations internationales… Et ce «Bootcamp» a accueilli des leaders en herbe de Bamako, Kati, Kayes, Mopti, Gao, Ségou et Tombouctou. Ces jeunes étaient, entre autres, des acteurs politiques ou associatifs, des journalistes, des blogueurs, des créateurs de contenus web, d’artistes engagés…

L’ambition de l’Association Cultur’Elles était de mieux préparer ces jeunes à prendre des responsabilités dans la gestion locale. «Mes attentes vis-à-vis de ces jeunes est qu’ils prennent leur place, toute leur place, et qu’il déploie les outils que nous leur avons donnés et je sais qu’ils en sont capables. Pour moi, ils sont prêts à prendre leur place dans la gestion locale, à transmettre ce qu’ils ont appris ici à d’autres jeunes», a déclaré la présidente de l’association, Mme Mantchini Traoré.

Initié dans le cadre du programme triennal de Cultur’Elles, le «Leader de la cité» était un dispositif de formation visant à contribuer à l’émergence d’une génération de leaders conscients et responsables capables d’impacter leur environnement, de porter des projets de société et d’endosser des responsabilités sociales, politiques et économiques dans la gestion de la cité.

A l’issue de la formation, chaque jeune a choisi de porter un projet personnel au profit de sa localité et du Mali afin de faire la preuve de sa compétence. «Les 25 jeunes de chaque cohorte qui se démarquent suivront une formation des formateurs pour devenir des médiateurs citoyens. Ils seront formés au déploiement d’outils pédagogiques, aux techniques d’animation communautaire et d’évaluation et à la communication verbale», a assuré la présidente Mantchini Traoré.

La sortie de cette première cohorte a été marquée par la présence de l’un des grands leaders du Mali, Mossadeck Bally, président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM). Après avoir salué l’initiative, ce dernier a conseillé aux jeunes leaders de «puiser dans ce que nos ancêtres nous ont laissé parce que c’est ça qui fait la différence entre un bon et un mauvais leader».

Selon les explications de la présidente Mantchini Traoré, Cultur’Elles est «une association mise en place par des opératrices culturelles pour faire de la culture et de la communication culturelle un moyen de changement social». La cérémonie a pris fin par la remise d’attestations aux 61 néo-leaders dans leurs cités.

Sory Diakité

