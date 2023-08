Ce sont une vingtaine de personnes qui ont été recomposées par l’association #Kodiila Ton# le vendredi 28 juillet dernier lors de la 1ère édition du trophée de l’Espoir qui a pour objectif d’encourager nos compatriotes à embrasser les métiers.

Les lauréats de la première édition des trophées de l’Espoir viennent de plusieurs corps de métiers notamment des mécaniciens, des couturiers, des paysans, des comédiens, des dirigeants sportifs. Selon Ramata Traoré dite Marabel, co-organisatrice du trophée de l’espoir, cette activité entend surtout encourager les jeunes à évoluer dans le secteur des métiers et de faire carrière dans ce domaine car soutenant qu’il n’y a pas de sot métier et que toutes les professions peuvent nourrir ceux qui les exercent mais à condition de les prendre au sérieux.

Les lauréats de cette première édition du trophée de l’espoir sont au nombre d’une vingtaine parmi lesquels la Banque malienne de Solidarité (BMS-SA) qui a reçu son trophée des mains du représentant de l’ANPE. L’opérateur économique Barouni Gambi, le dirigeant sportif Oumar Daff, le comédien “Kanté”, l’arrangeur Design on Da truck, Falilou Couture, Moussa Sidibé, les artistes Binguini Bagaga, Seyba Kanouté, Seydou Ché, Fatim Diabaté, Sidiki Diabaté font aussi partie du lot. Ce, sans oublier la marraine, Fatoumata M’barka Mint Hamoudy, et le parrain, le PDG de Dah Transit, Youssouf Konaté, qui ont reçu aussi des trophées de reconnaissance.

De la marraine au parrain de cette première édition, tous ont réaffirmé leur soutien à accompagner ce genre d’initiatives. “Le Trophée de l’espoir donne réellement espoir à la jeunesse d’entreprendre car la clé du développement, c’est dans l’entrepreneuriat et les secteurs de métiers. C’est pourquoi, j’ai une usine de fabrique de briques qui emploie plusieurs dizaines de jeunes et la deuxième usine qui sera ouverte bientôt emploiera plus de 200 jeunes”, a soutenu la présidente de l’association Asfia. Elle a aussi annoncé un vaste programme de formation des femmes, des jeunes en Activités génératrices de revenus (AGR) dans les six communes du district de Bamako et de l’intérieur du pays, avec un objectif de 500 personnes formées par communes.

A l’image de la marraine, le parrain Youssouf Konaté, PDG de la société Dah transit, a exprimé tout son soutien à ce genre de projet qui contribue à promouvoir l’emploi des jeunes. Les différents récipiendaires ont exprimé leur satisfaction par rapport au choix porté sur eux. “Je tiens à remercier les organisateurs pour cette idée et le choix porté sur ma modeste personne. La jeunesse est le poumon d’un pays ; de ce fait, elle a un grand rôle à jouer pour que ce pays puisse se relever”, a déclaré Youssouf Konaté.

Quant aux récipiendaires, ils ont remercié les organisateurs pour le choix porté sur eux qui ne fait que les encourager dans leur travail. “Ce genre de récompense nous réconforte dans ce que nous faisons, comme on le dit, il est plus facile d’atteindre le sommet que de s’y maintenir et nous allons travailler davantage pour rester au sommet”, a souligné l’arrangeur surnommé Design On Da truck.

Kassoum Théra

