Lancé le 27 février au CICB par le ministre Mamou Daffé, le projet « Culture Mali 2025 » vise à inculquer aux jeunes les valeurs du Mali Kura à travers l’art, le patrimoine et l’industrie culturelle. Il ambitionne de repositionner positivement l’image du pays et de faire de la culture un levier de transformation sociale et économique.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a lancé, le jeudi 27 février, le Projet « Culture Mali 2025 » lors d’une cérémonie tenue au Centre International de Conférences de Bamako (CICB). A ses côtés, on notait la présence de plusieurs membres du gouvernement de Transition, d’acteurs culturels et d’étudiants.

Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à inculquer à la jeunesse une culture du Mali Kura en s’appuyant sur les valeurs sociétales du pays. Il ambitionne de promouvoir davantage les talents artistiques et de repositionner durablement et positivement l’image du Mali sur la scène internationale.

Le projet repose sur trois axes majeurs et prévoit la mise en œuvre de dix actions concrètes, parmi lesquelles :

L’intégration de « l’Année de la Culture » dans tous les grands événements culturels ; L’éducation à la citoyenneté à travers le programme Maaya ni Dambé Kènè ; la revitalisation culturelle des territoires; le développement des industries culturelles et créatives (ICC) locales et la valorisation du patrimoine ; le parrainage d’initiatives par des figures emblématiques de la culture.

En plus de ces objectifs, le projet vise à promouvoir et valoriser le riche patrimoine culturel malien, à raviver la fierté nationale et à renforcer la cohésion sociale.

Faire la culture, un levier de transformation sociale

Le ministre Mamou Daffé a insisté sur l’ambition du projet : faire de la culture un levier de transformation sociale et économique à travers une dynamique de revitalisation des territoires.

Alamouta Dagonko, directeur général de l’Action culturelle, l’initiative a pour but d’ancrer les valeurs du Mali Kura dans la jeunesse tout en encourageant l’épanouissement artistique. « Nous voulons repositionner durablement et positivement l’image du Mali sur la scène internationale », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a annoncé que dès la semaine prochaine, plusieurs activités seront organisées de Kayes à Kidal pour mettre en lumière « toute la beauté et la richesse de la culture, de l’artisanat et du tourisme maliens ». Il a également insisté sur l’inclusivité du projet, précisant que tous les acteurs culturels seront impliqués dans sa mise en œuvre.

M.S.

Commentaires via Facebook :