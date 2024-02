Rentrée artistique et culturelle de Yamarou Photo : Les arts à la rencontre des couches populaires

L’Association Yamarou Photo (A.Y.P.) a organisé à Bamako, les 23 et 24 février 2024, sa rentrée artistique et culturelle «San nièbila». Plusieurs activités étaient au programme de cette rentrée qui traduit l’ambition du directeur artistique de ‘’faire la promotion de l’art au plus près de la communauté’’.

Le top départ de cette rentrée artistique et culturelle a été donné, le 23 février au Conservatoire des arts et métiers Balla Faséké Kouyaté, par un Master class animé par le célèbre designer Cheick Diallo. Le directeur artistique de Yamarou Photo, Seydou Camara, a émis le vœu en ce master class, le début d’une collaboration entre son association et le Conservatoire pour le grand bonheur de ses étudiants, artistes de demain. Il a remercié Cheick Diallo pour sa constante disponibilité et son sens élevé de partage des connaissances avec la nouvelle génération.

Dans l’après-midi, le Cinéma de Médina Coura a accueilli les invités pour la cérémonie officielle d’ouverture. Une véritable fête au cœur de ce quartier populaire. La présence massive du public a donné un cachet particulier à l’événement qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son programme «Entre fragilité et rigidité, un projet photographique de développement des communautés» sur financement de la Fondation Doen. Ce programme est un ensemble d’activités autour de la photographie en collaboration avec toutes les branches du secteur en vue de conforter la résilience des artistes eux-mêmes et celle des communautés durement touchées par la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali.

Défilé de mode, projection du film ‘’Toiles d’araignée’’ de Ibrahim Touré, pièce de théâtre, cirque, conte avec les enfants, restitution de l’atelier-photo avec les jeunes du quartier de Médina-Coura, performance avec des artistes plasticiens et designers, exposition-photos étaient au cœur de cette rentrée artistique et culturelle. Les artistes ont exposé leurs produits et savoir-faire pour le plus grand plaisir des visiteurs manifestement émerveillés.

L’objectif général recherché à travers ces activités est de créer une synergie d’actions entre les différents arts par la mise en place d’un espace de création et de valorisation des œuvres artistiques et culturelles.

L’Association Yamarou Photo (A.Y.P.) est un centre de formation et d’échanges créé par un groupe de professionnels de la photographie qui vise le développement et la professionnalisation du secteur au Mali.

Chiaka Doumbia

Seydou Camara, Directeur artistique de Yamarou Photo : «Mon objectif, c’est de faire la promotion de l’art au plus près de la communauté»

Jeune photographe de renommée internationale, Seydou Camara ambitionne d’amener les arts vers les couches populaires. Le directeur artistique de Yamarou Photo explique le choix du quartier de Médina-Coura pour abriter cette rentrée artistique et culturelle. «Mon objectif, c’est de faire la promotion de l’art au plus près de la communauté. C’est pourquoi nous avons choisi le cinéma de Médina Coura pour réunir toutes les disciplines de l’art afin que notre communauté s’intéresse à l’art et comprenne ce que nous faisons».

CD

Commentaires via Facebook :