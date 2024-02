Le Festival sur le Niger, également connu sous le nom de Ségou Art, a récemment célébré son vingtième anniversaire dans un tourbillon de créativités et d’enthousiasme. Cette année marquait un jalon important pour l’événement culturel emblématique de la quatrième région, qui a attiré plus de 35 000 festivaliers de tous horizons.

Durant une semaine, les rives du Niger ont été le théâtre d’une célébration éclatante mettant en vedette les œuvres de jeunes talents émergents d’Afrique et d’ailleurs. Au-delà de la simple exposition, l’événement visait à susciter une réflexion profonde sur le développement des arts visuels en Afrique et à créer les conditions optimales pour leur épanouissement.

Les festivités, ponctuées de théâtre, de danse, de concerts et de spectacles inédits, ont captivé l’audience tout au long de cette vingtième édition mémorable. L’édition de cette année qui s’est déroulée du 30 janvier au 4 février a été riche en activités diverses. Une foire artisanale agricole au Quai des Arts, des forums, des tables rondes sur l’art contemporain, des spectacles de théâtre, de contes et de danses, ainsi que des concerts géants ont animé la semaine.

La Foire de Ségou a été le point central de l’événement, accueillant plus de 400 000 visiteurs venus admirer les créations de quelque 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et internationaux en provenance d’une dizaine de pays d’Afrique et d’ailleurs.

Parmi les moments forts de cette édition, des hommages ont été rendus à des figures influentes telles que Mamou Daffé, fondateur du festival pour son engagement envers la préservation et la promotion de la culture malienne. Une soirée hip-hop a également été dédiée à Cheick Tiadiane Seck, l’un des plus grands artistes africains et parrain de l’événement.

La nuit du pagne tissé a ajouté une touche de glamour, célébrant le label bogolan et le pagne tissé de Ségou en réunissant de nombreux stylistes, modélistes et designers.

Les festivités ont culminé sur deux grandes scènes, où plus de 50 artistes musiciens, parmi lesquels Salif Keita, Abdoulaye Diabaté, Sékou BEMBEYA, Sidiki Diabaté, ont partagé leur talent avec un public généreux, aux côtés de talents émergents tels que Fatim Diabaté, Niaka Sacko, Virginie Dembélé, le Groupe TARTIT, Amadou Diarra, Babsy Touré et Mohamed Dorinthie.

Le vingtième anniversaire du Festival sur le Niger à Ségou Art restera gravé dans les mémoires comme une célébration inoubliable de la richesse culturelle et artistique de l’Afrique.

Fousseyni SISSOKO

Source : Notre Voie

