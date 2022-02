L’entrepreneuriat consiste à créer une entreprise, mais aussi à reprendre une entreprise ou un projet déjà existant pour le développer et le faire évoluer. Un entrepreneur est un chef d’entreprise qui a les compétences et qualités nécessaires pour produire un projet économique et se lancer sur un secteur d’activité, dit-on. Pour y arriver il y a des étapes et des obstacles à surmonter. C’est dans cet esprit que des jeunes leaders entrepreneurs de plusieurs pays d’Afrique ont animé un panel dénommé : « Forum Maaya Africa 2022 », sur les modèles innovants d’entreprenariats notamment celui de l’entreprenariat Maaya de Ségou.

Cette pléiade d’entrepreneurs composés de Nabou Fall, du Sénégal ; Raoul Boucamba du Rwanda ; André Léroux de L’Afrique du Sud ; Mariam Ina, Zégué Moussa Diarra, fondateur de l’entreprise Millenuim Technologie (Mali)…. ont pendant plus de deux heures, partagé leurs expériences sur les innovations et les meilleures pratiques dans le domaine de l’entreprenariat.

De leurs interventions, il ressort que l’entrepreneuriat est une aventure souvent très enrichissante et il y a des obstacles et des peurs à surmonter pour y arriver. Ce qu’il vous faut, selon Nabou Fall, entrepreneur sénégalaise, « c’est de vous entourer de ceux qui ont déjà réussi dans leur carrière d’entrepreneur ». Avant d’ajouter : « Il faut apprendre à se faire confiance, car un entrepreneur c’est quelqu’un qui prend des décisions tout seul ».

L’entrepreneuriat ont-t-ils laissé entendre est un long chemin semé d’obstacles. « Préserver la motivation du début n’est pas facile », ont-t-ils conseillé.

Pour Zegué Moussa, « pour surmonter les obstacles, il faut faire de chaque échec un tremplin, savoir en tirer une leçon et avancer plus loin ».

« La peur de franchir le pas » pour les jeunes entrepreneurs, a été abordée. Du débat, on retient que devenir entrepreneur est un risque assumé. « La prise de conscience de ce risque peut se traduire par la mise en place d’actions concrètes », ont-t-ils affirmé.

Selon eux, l’échec fait partie intégrante du chemin de l’entrepreneur. « C’est un élément nécessaire à la réussite. On ne pourra pas être entrepreneur, si on n’accepte pas d’échouer, car celui qui n’échoue jamais ne fait rien qui vaille vraiment la peine ».

« Le risque fait partie intégrante de la vie d’un entrepreneur. Que ce soit tout au début, en croissance, on ne peut jamais y échapper. D’ailleurs, c’est ce fameux risque qui permet à certains de gagner gros », a soutenu Mariam Ina.

Pour Raoul Boucamba, le risque est le premier et plus grand obstacle à l’entrepreneuriat « L’échec fait partie intégrante de l’adversité et du succès ». En sommes « être entrepreneur, ce n’est pas forcément finir milliardaire », dira Nabou Fall.

Yaye Astan Cissé

SEGOU’ART-FESTIVAL SUR LE NIGER

Vernissage de l’exposition : « Quand les communautés maliennes fêtent »

Activité phare de Segou’Art, le vernissage de l’exposition du muséologue, Dr Salia Malé a eu lieu jeudi après-midi au Centre culturel Korè à Ségou. Pour ce vernissage, le premier responsable de la culture malienne, le ministre Andogoly Guindo y était. Placé sous le thème : « Quand les communautés maliennes fêtent », le vernissage de l’exposition a enregistré la présence de plusieurs Hommes de culture, notamment le directeur du musée Korè, Sékou Traoré alias Sekouti.

Pour le responsable du Musée, M. Traoré, depuis près de dix ans, le Mali vit une situation sécuritaire assez difficile. Cette situation n’est pas sans conséquences sur la façon de vivre des communautés maliennes. Les réjouissances populaires : les mariages, les baptêmes, les rites d’initiations et même les décès ont pris un coup.

A travers cette exposition, Dr Salia Malé a voulu porter un cri de cœur, une façon de montrer comment les fêtes se faisaient dans le Mali d’avant crise. Ceci est symbolisé par des images de fêtes de réjouissances avec des instruments de musique des contrées du Mali. Aussi, Avons-nous également apprécié au cours du vernissage, une grande partie des parures, costumes de fête, de danse et d’instruments de musique de toutes les contrées du Mali pendant les fêtes. Bref, une façon de montrer que la culture nous unissait.

Y.A.C.

Ségou’art/festival sur le Niger 2022

Quand la situation du continent inspire des artistes

Deux œuvres réalisées par des artistes plasticiens séniors et exposées à Ségou’Art/festival sur le Niger 2022, sont parties pour être les grandes attractions de cette édition. Elles matérialisent, dans une inspiration de haut niveau artistique, le symbole d’un continent dont les filles et fils sont assis sur de l’or, mais qui sont obligés de tendre la sébile pour quémander leurs pitances quotidiennes à des nations moins nantis par la nature.

L’œuvre exposée par le célèbre designer malien Cheick Diallo et celle exposée par le célèbre peintre camerounais Barthélemy Toguo, ont résonné à Ségou comme la matérialisation artistique du continent africain dans sa relation avec le reste du monde.

L’œuvre de Cheick Diallo qui pourrait être intitulée l’« Ambiguïté des échanges » est une installation d’une esthétique artistique qui ne peut pas passée pas inaperçue. Cette installation composée de 3 parties distinctes, mais fortement imbriquées les unes dans les autres, l’œuvre de Cheick Diallo est une invitation à une réflexion très profonde sur le devenir d’un continent qui pense son développement dans une relation extrêmement focalisée sur l’extérieur, notamment l’occident.

Cinquante-quatre écuelles en argile de différentes couleurs. A même le sol, et contenant chacune une bobine de laquelle partent des fils rouges qui convergent dans une seule direction. Des écuelles souvent noires, souvent moins noires, et souvent tirant sur du brun. En somme, sans afficher les couleurs de l’Arc-en-ciel, ces écuelles par leur nombre (54) et la variété de leurs couleurs, pourraient symboliser les Etats du continent africain. Se refusant toutes relations constructives et fructueuses entre eux, tous ses états ont le regard tourné vers un seul continent : l’occident. Et, cela est si bien symbolisé dans l’œuvre par des files rouges qui partent des écuelles vers un seul point. Mieux que le regard, ils ont décidé de se lier à cette partie du monde qui semble être pour eux la seule source de vie et de vivacité.

Malgré, les coups reçus et encaissés, matérialisés par une toile multicolore perforée de toute part, comme pourrait le démontrer à suffisance les balances commerciales des Etats africains. Ils n’arrivent pas à se départir ou à rompre leur sempiternelle dépendance à l’occident adepte d’un commerce ou d’un système d’échanges inéquitable. Or, aujourd’hui, il suffit de penser commerce équitable, dans un système gagnant/gagnant pour que le l’humanité se sente mieux. Mais hélas, les milieux de construction des idées économiques, assoiffés de profits ne laisseront par faire avec leur théories décadentes, à l’image l’existence de certains d’entre eux.

Comme si Cheick Diallo et le célèbre artiste camerounais Barthlemy Toguo avaient communiqué avant d’arriver à Ségou’Art/Festival sur le Niger 2022. Mais, on doit aisément pouvoir comprendre cette coïncidence qui marque une convergence d’idées des penseurs du continent africain. « Il est temps que l’Afrique cesse d’être la sève nourricière du monde au détriment de ses filles et fils », pourrait être la grande symbolique que l’on retient de cette œuvre gigantesque qui occupe pratiquement la moitié des mures de la Salle d’exposition Pr Yacouba Konaté de la Fondation Festival Sur le Niger.

L’éléphant, le plus grand et gros animal des forêts africaines, est apparent dans cette œuvre réalisée avec la couleur rouge dégradée. Malgré les nombreuses sangsues qui le cannibalisent de toute part, l’éléphant de Barthlémy Toguo est débout gaillardement sur ses quatre pattes.

Si les sangsues acceptaient un temps, soit peu de laisser en paix l’éléphant tiraillé de toute part, il pourrait sûrement se concentrer sur ses propres intérêts et les défendre mieux que qui quiconque.

Loin d’être un continent pauvre, l’Afrique unie pourrait lever la tête, dressée l’échine pour se libérer du système d’exploitation néocoloniale qu’on lui impose et rendre à ses habitants leur dignité retrouvée.

Assane Koné

Ségou’art sur le Quai des arts : Une foire qui draine le plus de monde

La plus grande foire artisanale et agricole au Mali se tient sur les berges du fleuve Niger, au Quai des Arts, en marge de Ségou’Art 2021. Cette foire mobilise des exposants venus d’une vingtaine de pays du continent. A la différence des autres années, le nombre de visiteurs dépasse de loin les chiffres attendus et cela à cause de son appropriation par les populations locales.

L’ouverture de la foire qui a eu lieu jeudi 3 février, a été présidée par le chef de cabinet du ministre de la Culture, Yamoussa Fané. Elle a regroupé la présence des autorités locales, du coordinateur de Ségou’Art, Attaher Maiga, de la responsable de la foire, Mme Bintou Bouaré, de la présidente du Réseau Kya, Mama Koné.

Le chef de cabinet du ministre de la Culture, n’a pas manqué de saluer l’apport de cette manifestation grandiose sur les revenus des populations locales et des festivaliers en général. Pour M. Fané, la foire est un salut et une opportunité pour les acteurs locaux et d’ailleurs, t-il laissé entendre.

Il a réaffirmé l’accompagnement de son département pour la réussite de l’événement.

Espace d’échanges, de partage d’expériences, de promotion et de valorisation des produits locaux, la foire de Ségou 2021, selon Mme Bouaré, c’est 400 exposants artisans et créateurs locaux nationaux et d’ailleurs et 200 000 visiteurs avec un chiffre d’affaires d’environ de 600 millions de FCFA. A ses dires, la Fondation Festival sur le Niger, « contribue depuis sa création, à la promotion de l’économie locale dans la région de Ségou à travers son programme DEL (développement économique local).

« Cette foire vise à créer un pont entre la culture et l’économie à travers l’artisanat d’art et la créativité et consiste à créer un marché à travers l’organisation d’une exposition-vente, la valorisation et la promotion des produits de l’artisanat d’art et agroalimentaires au bénéfice des acteurs économiques et des populations », a-t-elle poursuivit.

Après la série des discours, le chef de cabinet, a ouvert la foire, encadré par un important dispositif policier et militaire. Il faut dire que le gouvernement a déployé une stratégie sécuritaire autour de l’événement” en général, a assuré.

L’artiste Mamou Thiero et l’ensemble instrumental de Ségou ont rehaussé l’éclat de la cérémonie d’ouverture.

Maimouna Bamba

(stagiaire)

Commentaires via Facebook :