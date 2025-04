Tiken Jah Fakoly enflamme le Palais de la Culture : un concert inoubliable aux valeurs profondes et un message percutant pour la jeunesse africaine

C’est au Palais de la Culture d’Abidjan, le samedi 12 avril 2025, Tiken Jah Fakoly a prouvé qu’il est bien plus qu’un artiste : un porte-parole de l’Afrique, un défenseur de sa dignité et de son avenir.

Son concert, au-delà de l’aspect musical, a été une véritable leçon de professionnalisme, d’unité et d’engagement. Un public nombreux, patient malgré la chaleur et l’attente, a partagé cette expérience inédite.

Si beaucoup évaluent la réussite d’un spectacle uniquement par la foule présente, Tiken Jah Fakoly a démontré que le véritable succès réside dans l’émotion partagée, la sincérité de l’artiste et la force du message porté. Et hier soir, tout était réuni. Une scène vibrante, une foule respectueuse et une communion exceptionnelle entre l’artiste et ses fans.

Un moment marquant a été la présence d’un nombre important de personnes d’origine européenne, phénomène rare dans les concerts en Côte d’Ivoire. Non seulement elles étaient là, mais elles ont dansé, chanté, et vibré avec la musique et les messages de Tiken, prouvant que sa musique traverse les frontières.

Le concert a commencé à 20h35, avec seulement deux minutes de retard après l’annonce de John Jay. Tiken Jah Fakoly a lancé le spectacle avec son titre engagé « Plus rien ne m’étonne », accompagné d’une chorale de près de 500 voix, créant une atmosphère puissante et émotive. En véritable professionnel, il a immédiatement présenté ses excuses pour ce léger retard, et chaque fois, le public répondait en chœur : « C’est rien ! » Ce simple échange illustre la complicité profonde qui existe entre l’artiste et ses fans.

Tiken n’a pas seulement livré une prestation musicale. À travers ses chansons, il a porté un message fort et sans détour à la jeunesse africaine : personne ne viendra changer l’Afrique à notre place. Il a dénoncé l’hypocrisie d’un monde où les puissances étrangères viennent librement exploiter les ressources de l’Afrique, tandis que les jeunes Africains sont empêchés de voyager ou de s’installer en Europe.

Il a également pointé du doigt le lourd sacrifice que font de nombreux jeunes, prêts à tout pour fuir cette situation. Nombreux sont ceux qui se risquent à traverser la Méditerranée, devenue l’un des plus grands cimetières de la jeunesse africaine, dans l’espoir d’un avenir meilleur. Ce constat amer est un appel à la prise de conscience collective, à la dignité et à la construction de l’avenir de l’Afrique sur son propre sol.

Pendant près de deux heures, Tiken Jah Fakoly a enchaîné ses classiques, délivrant un message puissant sur l’Afrique, la jeunesse et la souveraineté. À la fin du concert, il a exprimé sa gratitude envers les organisateurs, les artistes ayant soutenu l’événement, et toutes les personnes ayant contribué à sa réussite. Une belle preuve d’humilité, trop rare chez certains artistes.

À 22h56, alors que la dernière note résonnait, personne ne voulait quitter les lieux, preuve de l’impact profond du spectacle.

Hier soir, Tiken Jah Fakoly n’a pas simplement rempli le Palais de la Culture. Il l’a habité, transcendé, transformé. Il a rappelé que l’art, lorsqu’il est sincère et porteur de sens, peut éveiller les consciences, rassembler et unir. Un concert mémorable, porteur d’un message de dignité et d’espoir pour l’Afrique.

Journaliste

Roger ABOTCHI

Source: https://worldcanalinfo.com/

Commentaires via Facebook :