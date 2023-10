Vient de paraître dans les Editions Bandama : ‘’Le père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir’’

Le samedi 9 septembre 2023, le Centre Djoliba a servi de cadre au lancement du tout nouveau roman intitulé ‘’Le père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir’’ de l’écrivain Minga S. Siddick.

Les passionnés du livre ont afflué au Centre Djoliba pour prendre part au lancement de ce roman de l’écrivain Minga S. Siddick, écrit dans un style métaphorique : ‘’Le père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir’’.

L’ouvrage explore l’idée du destin et la notion du pouvoir, plus exactement la problématique de la gestion du pouvoir politique en Afrique. Il est essentiellement construit autour de la critique du pouvoir politique tel qu’il est exercé en Afrique, mais sans nommer de pays.

Les personnages et leurs rapports avec le pouvoir

Dans ‘’Le père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir’’, il y a deux personnages principaux antinomiques : un anti-héros et un héros. L’anti-héros qui se nomme Novice (novice comme non initié, mais aussi novice comme ‘’nos vices’’ par opposition à nos vertus) est un opportuniste, un arriviste qui passe par tous les moyens possible, y compris les plus criminels, pour assouvir sa soif du pouvoir.

Il doit son ascension sociale à la délation, au mensonge, aux coups bas. Pour lui, le pouvoir est une matraque pour sévir contre les personnes sans défense.

Le héros qui s’appelle Zranqueuwon (‘’ce que Dieu a fait’’ en langue dan de Côte d’Ivoire) est le fils de l’anti-héros. Un enfant dont il avait refusé la grossesse quand il était en fonction et qu’il va ramasser sur la route, en pleine déchéance. Cet enfant devenu grand va agir comme la réincarnation de son père revenu se racheter en utilisant le pouvoir comme un instrument au service du développement de son peuple, en humanisant la politique dans la mesure de ses moyens.

Qui est Minga S. Siddick

Né en 1964 à Biankouma dans le grand-ouest de la Côte d’Ivoire, Minga Sigui Siddick est à la fois homme de lettres et journaliste indépendant. Il vit au Mali depuis mars 2002. Président-fondateur de l’association culturelle ‘’Ecritures des Suds’’, il est actuellement directeur d’un complexe scolaire et universitaire à Bamako. Comme romancier, Minga S. Siddick est l’auteur de plusieurs ouvrages dont ‘’La femme de Dieu‘’ publié aux éditions ‘’La Sahélienne’’ en 2015. Avec ‘’Le père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir’’, il ajoute une nouvelle œuvre à sa bibliographie.

Moussa Diarra

