Guy Marius Sagna ne mâche pas ses mots. Fidèle à sa réputation et connu pour ses sorties virulentes qui peuvent parfois aller à contre-courant de ses camarades de parti, le député de Pastef s’est encore fait remarquer sur sa sortie concernant les décisions de la Cedeao contre l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le parlementaire exhorte, dans un post sur sa page facebook, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest à ‘’reconnaître l’AES en tant qu’entité et à arrêter l’infantilisme consistant à dire qu’elle va négocier avec chacun des trois pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger’’, écrit-il.

Le député de la 15e législature rappelle que le 17 septembre 2024, il disait qu”Il ”faut aussi avoir le courage et la lucidité d’aller vers: 1-une reconnaissance par la CEDEAO de l’AES, 2-l’annulation des sanctions contre les Etats de l’AES 3-la tenue dans les meilleurs délais d’un sommet AES et CEDEAO pour définir les bases d’une coopération commune. 4-coopération et solidarité AES et CEDEAO contre le terrorisme et sur d’autres points.”

Par: Seneweb.com

