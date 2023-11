La CEDEAO doit accélérer la mise en place de l’ECO pour favoriser son essor économique

La CEDEAO a le potentiel d’être un moteur de changement positif en Afrique de l’Ouest. Pour y parvenir, elle doit accélérer l’initiative de la monnaie de la CEDEAO, donner aux États membres les moyens d’agir et donner la priorité aux mesures proactives plutôt qu’aux actions réactives. En investissant dans le bien-être de ses citoyens, en encourageant une véritable démocratie et en réduisant la corruption, la CEDEAO peut créer une région prospère, stable et autonome. Le moment est venu pour la CEDEAO de saisir cette opportunité et de montrer la voie vers un avenir plus radieux pour l’Afrique de l’Ouest.