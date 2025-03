La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO ) poursuit activement son projet d’intégration économique régionale, avec pour objectif la création d’une monnaie unique, l’Éco, d’ici à 2027.

La CÉDÉAO a réaffirmé son engagement à instaurer une monnaie unique, l’Éco, d’ici à 2027. L’annonce a été faite lors de la 11e réunion du Conseil de convergence, tenue à Abuja, en présence des ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales.

Les avancées concernant la mise en œuvre de la feuille de route pour le lancement de l’Éco, ainsi que des enjeux cruciaux liés à cette initiative, ont été au menu des discussions, indique un communiqué de la CÉDÉAO.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre des Finances et coordonnateur de l’Économie du Nigeria, Adebayo Olawale Edun, a plaidé pour la création d’une monnaie unique régionale, soulignant en ce sens, que cette monnaie serait essentielle pour accélérer le processus d’intégration économique de la CÉDÉAO et améliorer les conditions de vie des populations ouest-africaines, a indiqué un communiqué de la CÉDÉAO.

Le ministre a aussi préconisé l’adoption d’un nouveau modèle de développement reposant sur des réformes ambitieuses, visant à mobiliser les ressources internes, dynamiser le secteur privé, optimiser la gestion des ressources naturelles et renforcer la coopération entre les marchés émergents et les économies en développement. «Nous devrions pouvoir profiter de la présidence sud-africaine du G20 pour optimiser les opportunités offertes par les récents changements de paradigme mondial. En tant que région, nous devons parler d’une seule voix et coordonner nos efforts pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités», a-t-il lancé.

Pour sa part, le président de la Commission de la CÉDÉAO, Omar Alieu Touray, a précisé que cette réunion se déroule dans un contexte économique mondial marqué par des tensions commerciales, des pressions inflationnistes persistantes et une détérioration des finances publiques. «Cette situation nécessite des politiques budgétaires et monétaires coordonnées pour renforcer la résilience de nos économies», a-t-il dit.

Dans ce contexte, il a réitéré que la Commission de la CÉDÉAO allait continuer de fournir une assistance technique aux États membres pour la mise en œuvre du Programme de coopération monétaire. Selon lui, la célébration du cinquantenaire de la CÉDÉAO cette année représente une occasion historique de réaffirmer l’engagement de tous envers l’intégration régionale.

«Je vous exhorte à redoubler d’efforts pour atteindre nos objectifs communs et répondre aux attentes de nos communautés, afin de vivre ensemble dans une région en paix», a conclu le président de la Commission.

La réunion de la 11e session ordinaire du Conseil de convergence de la CÉDÉAO a permis de faire le point sur plusieurs questions, notamment la consolidation du programme de coopération monétaire de la CÉDÉAO et l’intégration économique régionale.

Vers la création de la monnaie unique Éco

Le projet de monnaie unique a pour objectif principal de faciliter les échanges commerciaux au sein de la région, de limiter les pressions inflationnistes et d’attirer un plus grand nombre d’investissements directs étrangers. En outre, il vise à améliorer les transactions transfrontalières, rendant ainsi les échanges économiques plus fluides et efficaces entre les États membres de la CÉDÉAO.

D’après le site Business InsiderAfrica, le déploiement de l’Éco était initialement prévu en deux étapes. Dans un premier temps, les États membres de la Zone monétaire ouest-africaine (ZMAO), à savoir la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone, devaient adopter l’Éco. La deuxième phase impliquait la fusion de l’Éco avec le franc CFA, la monnaie actuellement utilisée par les huit pays francophones de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette transition, selon la même source, visait à conférer aux pays de l’UEMOA une pleine indépendance budgétaire et monétaire par rapport à la France, tout en renforçant l’intégration économique régionale au sein de la CÉDÉAO.

Cependant, plusieurs défis doivent encore être surmontés avant l’adoption de l’Éco. Parmi ceux-ci on peut citer «les divergences de politiques budgétaires entre les pays membres, qui compliquent l’harmonisation économique régionale», ainsi que des taux d’inflation élevés dans certaines économies, associés à la volatilité des devises étrangères, constituent des obstacles majeurs à la stabilité monétaire.

Pour surmonter ces défis, la CÉDÉAO a créé l’Institut Monétaire Ouest-Africain (WAMI), chargé de superviser les différentes étapes de convergence et d’harmoniser les politiques financières des pays membres.

Rappelons que les chefs d’État de la CÉDÉAO ont adopté, en juin 2021, une feuille de route pour le lancement de la monnaie commune, l’Éco, prévu pour 2027.

