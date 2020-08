Mali: la Cédéao demande le rétablissement d’IBK dans ses fonctions

La Cédéao demande la libération immédiate d’Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels, et surtout le rétablissement du chef de l’État dans ses fonctions. En parallèle l’organisation dénie toute forme de légitimité au CNSP, et demande des sanctions à l’encontre des pustchistes et de leurs collaborateurs.

« Le temps des coups d’État est révolu » rappelle la Cédéao et c’est le message qu’elle entend faire passer à la junte. Le Mali est également suspendu de tous les organes de décision de la Cédéao avec effet immédiat.

……….lire la suite sur https://www.rfi.fr/fr/afrique