Au Mali, les autorités de la transition ont dépêché des émissaires auprès du Président en exercice de la CEDEAO, pour proposer un nouveau chronogramme du processus de la transition. Elles réclament cinq ans supplémentaires pour organiser l’élection du nouveau président de la République.

– maliweb.net -La délégation du Colonel Assimi Goïta dépêchée à Accra cette semaine était venue avec les conclusions des assises nationales de la refondation qui se sont tenue du 11 au 30 décembre 2021 dans les Communes, cercles, Régions et dans les missions diplomatiques et consulaires et Nationales. A l’issue de ces assises, les délégués dans leur majorité, ont décidé que la période transitoire soit prolongée de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2022.

Dans le document soumis à la CEDEAO, la transition malienne indique que cette période de cinq ans est appropriée pour conduire les réformes politiques et institutionnelles conduisant à l’organisation d’élections législatives et référendaires. Le chronogramme détaillé proposé au Président de la CEDEAO prévoit ‘’ une révision constitutionnelle en décembre 2023, des élections territoriales en juin 2024, des législatives et des sénatoriales en mai 2025 et l’élection du président de la République en 2026.

Avant l’organisation de ces différents scrutins pouvant permettre au retour à l’ordre constitutionnel, l’exécutif de la transition annonce une série de réformes à savoir ‘’ une réforme constitutionnelle entre janvier – juin 2022, l’adoption d’une nouvelle loi électorale en janvier – février 2022, la création, l’installation et l’opérationnalisation des Elections Indépendantes Organe de gestion (AIGE) janvier – août 2022 et la révision des textes connexes de juin – septembre 2022. Parmi ces textes connexes, le document cite entre autre une loi organique de la Cour constitutionnelle, sur les députés (députés), sur le Sénat, charte des partis politiques et une loi sur le comité de l’égal accès aux médias d’Etat ainsi que sur l’Autorité Supérieure de la Communication.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

