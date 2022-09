Les autorités de la transition malienne sont enfin prêtes à accueillir la Mission de Haut niveau de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest ce jeudi à Bamako. Après avoir repoussé la date de l’arrivée de cette rencontre en invoquant des raisons d’agenda le ministère des Affaires étrangères a confirmé dans une invitation adressée aux missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali de l’arrivée de trois Chefs d’Etats. «Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale présente ses compliments aux Missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali et a l’honneur de les informer de la mission de haut niveau de la CEDEAO le 29 septembre 2022 », a indiqué cette note d’invitation protocolaire, laquelle a convié les Missions diplomatiques et consulaires au Pavillon présidentiel de l’aéroport à l’accueil et au départ des Chefs d’Etat. La Mission de haut niveau attendue à Bamako est composée des trois Chefs d’Etat à savoir, Nana Akufo-Addo du Ghana, Faure Gnassingbé du Togo et le président gambien Adama Barrow. Ils viendront négocier à nouveau la libération des 46 soldats détenus à Bamako. C’est le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu la semaine dernière en marge de la 77ème Assemblée générale de l’ONU que les dirigeants de cette organisation ouest africaine a décidé de dépêcher cette mission à Bamako pour négocier la libération des soldats ivoiriens.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

