Depuis le dimanche 04 septembre 2022, le médiateur de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) dans la crise malienne, Goodluck EBELE JONATHAN, ancien Président de la République du Nigéria, à la tête d’une délégation, est arrivé à Bamako pour une visite de 72 heures au Mali. A sa descente d’avion, il a été accueilli, au nom du gouvernement malien, par le Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Alhamdou AG ILYENE. Même si peu d’informations circulent autour de cette énième visite de Goodluck Jonathan au Mali, force est de reconnaitre que l’un des objectifs de ladite visite est de suivre l’évolution de la Transition et encourager les autorités maliennes à poursuivre les efforts qu’elles déploient pour le retour à l’ordre constitutionnel.

Il est arrivé à un moment où peu de progrès sont perceptibles dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles. Pour preuve, les membres du Collège de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) qui devraient être connus depuis le mois passé, ne le sont toujours pas. La méthode de tirage au sort des représentants des partis politiques et de la société civile au sein du Collège de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) adoptée par les autorités de la transition est décriée par des partis politiques et des organisations de la société civile. Cependant, la commission de rédaction de la nouvelle constitution (CRNC), de son coté, est à pied d’œuvre pour déposer son rapport. Le 18 août dernier, elle a rencontré au Ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale les Représentants de la CMA (Coordination des Mouvements de l’Azawad), de la Plateforme et des Mouvements de l’Inclusivité.

A rappeler que cette visite de Goodluck Jonathan à Bamako fait suite à celle effectuée les 20, 21 et 22 juillet 2022 au Mali. Il avait rencontré les autorités de la transition lors de cette présente visite. « A mon arrivée, j’ai pu constater que les activités économiques ont bien repris, cela doit rendre tout le peuple malien heureux. Je salue ce progrès et espère que cela doit se poursuivre et que bientôt les élections pourront se dérouler, les autorités démocratiquement élues pour prendre en charge les activités du pays à la satisfaction de tout le monde », déclarait en juillet dernier Goodluck Jonathan à la presse.

A.S

Commentaires via Facebook :