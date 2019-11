Ce jour marque le 31ème anniversaire de la Déclaration d’indépendance palestinienne publiée par le Conseil national palestinien en Algérie en 15 novembre 1988, lorsque le leader immortel Yasser Arafat s’est levé pour déclarer au monde entier l’établissement de l’État de Palestine avec Jérusalem Est comme capitale.

À cette occasion, nous rappelons que trente une années ont passées, résumant les souffrances, les rêves et les aspirations de notre peuple palestinien qui combat quotidiennement et courageusement les différentes exactions et violations de la force de l’occupation dans une impunité totale sous le regard silencieux de la communauté internationale, violant ainsi toutes les résolutions internationale.

La force de l’occupation soutenue aveuglement par l’administration de trump, vise par ses politiques d’annexion quotidienne, d’extermination, de tentatives de judaïsations des liens saints, à s’abotter toutes initiatives conduisant à la fin de l’occupation israélienne et la création d’un Etat de Palestine souverain et indépendant.

Cette solution voulue par les leaders de la Palestine et la communauté internationale et ignorée par la force de l’occupation et son allié, est le seul gage de la stabilité dans la région.

L’Ambassade de l’Etat de Palestine tient à saluer la République sœur du Mali à travers son Président, le Gouvernement et l’ensemble du peuple malien pour les positions nobles et courageuses de soutien à la justice et à la lutte noble du peuple Palestinien pour ses droits légitimes.

La lutte continue jusqu’à la victoire

Vive le Mali et Palestine

Bamako le 15 Novembre 2019

Commentaires via Facebook :