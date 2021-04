Communiqué de presse : Banque Atlantique, élue « meilleure banque » du Mali par le magazine global finance

Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (Maroc), a été désignée Meilleure Banque du Mali à l’issue de la 28ème édition des BEST BANK AWARDS.

Cette distinction vient récompenser le haut niveau d’exigence de Banque Atlantique Mali en termes de qualité de service et de relation client. Elle témoigne également de l’amélioration continue de ses produits et services pour accompagner au mieux les évolutions technologiques et sociétales.

Organisés par le prestigieux magazine américain Global Finance, les BEST BANK AWARDS récompensent, chaque année, les meilleurs acteurs financiers qui se distinguent en termes de croissance des actifs, de rentabilité, de portée géographique, de relations stratégiques, de développement de nouvelles affaires et d’innovation.

Banque Atlantique, dans sa démarche de transformation, a suscité l’intérêt du jury dans le cadre de l’attribution de ce prix d’excellence, répondant à tous les critères de positionnement fort sur son marché, de notoriété, de compétitivité technologique, de professionnalisme et d’attractivité.

Pour M. Habib BLEDOU, Directeur Général de Banque Atlantique Mali :

« Nous nous réjouissons de cette distinction que nous accueillons comme une reconnaissance de notre engagement permanent au service de l’économie du pays, à travers notamment les nombreuses initiatives de financement de Banque Atlantique Mali à destination de ses clients qu’ils soient Institutionnels, Grandes Entreprises, PME, Particuliers, Femmes entrepreneurs ou encore Jeunes travailleurs.

Ce prix conforte également le management du groupe BCP dans ses choix de développement à l’international, et vient confirmer le rang de Banque Atlantique Mali et ses performances en termes d’amélioration des indicateurs économiques à savoir la hausse des crédits et des ressources, la baisse de son coût net du risque et la progression continue de ses résultats ».

