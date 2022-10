Bamako, le 17 octobre 2022 – La MINUSMA est indignée par deux attaques distinctes à l’engin explosif improvisé à Tessalit (région de Kidal). Trois Casques bleus de la MINUSMA ont été tués et trois autres grièvement blessés ce matin lors d’une opération de convoi. Quelques heures plus tard, une deuxième attaque dans la même zone n’a fait aucune victime.

La Mission condamne avec la plus grande vigueur cet acte ignoble et salue le courage et la bravoure des Casques bleus qui risquent leur vie pour la paix. La MINUSMA présente ses sincères condoléances aux familles et au gouvernement des victimes et transmet ses vœux de prompt rétablissement aux soldats blessés.

La Mission réaffirme sa ferme détermination à continuer à œuvrer en appui à la population malienne et à ses autorités, pour le retour effectif de la paix et de la sécurité au Mali.

Minusma

