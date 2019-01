Le ministre du Commerce et de la concurrence a présidé hier après-midi, 16 janvier 2019, la réunion du cadre de concertation sur la filière pain , lequel cadre à décidé de faire un état des lieux de la filière et pour se faire une commission technique comprenant la Direction Générale du Commerce de la concurrence et de la consommation, les représentants des boulangers, des détaillants, des consommateurs, des industriels et des distributeurs a été mise en place .cette commission doit faire l’état des lieux en question au plus tard le 15 février 2019.Pour l’instant l’augmentation du prix de pain n’est pas l’ordre du jour.

Le chargé de communication.

