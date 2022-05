Dans un communiqué publié ce vendredi 06 mai 2022, l’état major général affirme que les FAMa continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui. Ces opérations ont abouti à la neutralisation de 56 autres éléments terroristes.

`

Depuis le dernier communiqué en date du 22 avril 2022, les FAMa ont consolidé les succès tactiques des frappes aériennes et opérations aéroportées. Les actions majeures, contre des terroristes de plus en plus réduits dans leurs tentatives désespérées de réorganisation se soldant par des attaques kamikazes, se sont résumées comme suit :

En zone sud:

Dans les régions de koutiala et Sikasso, les priorités ont porté sur la précision des renseignements et la recherche des terroristes auteurs de l’incident des infrastructures étatiques de Molobala, les assassinats d’un agent de la douane et de 2 bénévoles à Bougoula-sikasso et les pyromanes du DCAP de Klela de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés.

Dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou , Borom et Madina Sacko et les tirs d’artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Troungale et les collines de Tola ont fait le bilan suivant :

16 terroristes neutralisés

08 terroristes interpellés

Divers matériels détruits y compris des motos des engins de fabrication d’EEI, des armes et munitions, 03 AK 47 en bon état récupérés

Sur le théâtre Est de l’opération Maliko:

Les opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens de même que la protection des forces se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Ménaka.

Des frappes d’opportunités ont dispersés une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de N’Dacki avec la destruction du pickup et la neutralisation de 08 terroristes.

Sur le théâtre centre de l’opération Maliko:

Une opération aéroportée sur les lieux des frappes de destruction d’un important plot logistique opportionel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niasso Sébé et Sossobè Togoro a permis de recueillir d’important renseignements.

Une patrouille FAMA sur l’axe Bankass Bandiagara a récupéré une citerne volée à l’énergie du Mali.

Dans la région de Douentza, une patrouille FAMA sur la route Mondoro Boni a réagi à une embuscade faisant :

Côté ami 02 morts et 10 blessés, 02 engins endommagés

Côté ennemi

22 terroristes neutralisés 01 véhicule équipé de mitrailleuse 14,5 mm

Divers armements et munitions récupérés,

01 véhicule équipé de 12,7 mm détruit.

Dans la région de Ségou, l’expédition de renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes faisant

Côté ami

01 engin légèrement endommagé par un EEI

Côté ennemi

10 terroristes neutralisés

08 suspects arrêtés

02 AK 47, 05 chargeurs 02 radio TYT 13 téléphones portables, 27 motos récupérés

03 EEI détruits

01 otage civil libéré

En réaction à des tirs de harcèlement au niveau de Moussa Were sur la route de Markala Niono, les FAMa ont détruit 02 EEI, un pont de fortune en bois,04 interpellés et 04 motos récupérées.

Dans la région de Bandiagara, sur la base de renseignements, des frappes aériennes ont ciblé et incendié un plot logistique terroriste détruit 04 motos observées dans une forêt à 07 km au nord Est de la localité de Baye.

L’EMGA s’incline devant la mémoire des morts, présente ses condoléances aux familles et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

l’EMAG rappelle que le respect des droits de l’homme DH de même que le droit international humanitaire DIH reste une priorité dans la conduite de nos opérations. A cet effet d’énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules de même que l’ouverture d’enquête à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMa.

l’EMAG appelle à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où l’Union chez les maliens émerge.

Bamako, le 06 mai 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Mariam Sagara

Commentaires via Facebook :