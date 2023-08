Les échecs en cours de l’Occident-Atlantiste et la remise en question de son hégémonie face à la Russie, ainsi que l’enlisement de la France officielle dans la crise ukrainienne, suscitent des prises de conscience en Afrique, surtout de l’espace « France-Afrique » qui y voit l’occasion de se défaire d’un boulet néocolonialiste.

Après le Mali, le Burkina Faso, voilà que le Niger, avec son coup d’État, remet lui aussi en question la politique occidentale (en particulier française) en matière de relations internationales, notamment économique et interventionniste qui ont toujours été sélectives. Contrairement à la Russie en Ukraine, le Niger n’a pas attaqué de citoyens occidentaux, mais a pris le contrôle de ses richesses, dont son uranium. En réaction, la France et les États-Unis pourraient préparer une opération militaire par le proxy CEDEAO (une communauté économique régionale) qui menace déjà le Niger d’une action militaire. Les nouveaux chefs militaires du Niger refusent de céder à la pression, ce qui suscite des tensions. Le Mali et le Burkina Faso soutiennent le Niger et avertissent que toute attaque contre le pays sera considérée comme une attaque contre eux. D’autres pays sont dans l’expectative. Cette crise soulève des questions en fixant les regards sur la Russie, la Chine et l’Inde. La France semble davantage préoccupée par le contrôle de la ressource économique que par la démocratie et les droits du peuple nigérien. Une solution diplomatique paraît improbable.

1ère Partie

Les échecs Otano-Kiévienne et remise en question de leur Hégémonie

Après les méfaits et les échecs des terrorismes, des « révolutions de couleurs », des subversions, des aboyeurs estampillés « analystes », des défenseurs des « droits de l’hommismes » ou « des libertés », des propagandes des médias dits ‘mainstrean’, des menteurs professionnels associés à des félons et agitateurs de tous bords, sous couvert de défense de valeurs « universelles », que peut-il bien rester à cet Occident-Atlantiste comme autres moyens pour maintenir et élargir son hégémonie ? La guerre à la Russie par proxy ukrainien ? C’est la faute fatale que les États-Unis ont commise, croyant pouvoir neutraliser et réduire la Russie en faisant fi, par insolence, de son Histoire jalonnée d’héroïsme !

Le résultat visible tend vers l’effet inverse en remettant tout « l’ordre » mondial en question ! Échec de l’objectif de la contenir et de l’affaiblir, suivi d’une marche vers la multipolarisation, d’un rejet franc du suprémacisme, d’une recomposition des alliances, d’une volonté d’abandon du dollar comme monnaie dominante et de réserve, d’un déclin économique et militaire de l’Europe… Échec du projet globaliste !

Dans la guerre Otano-Kiévienne, face à la puissante Russie, la France officielle n’a fait qu’acquiescer et suivre tout ce qui se décide aux États-Unis (avec le Royaume-Unis), même contre ses intérêts. Une France réduite à un faire-valoir à force de cupidité, d’effronterie, de prédation, d’hypocrisie, de mensonge et de verbiage. Même tapie dans ce que l’on dénomme « l’Occident collectif » avec toute sa puissance que dirigent les USA, elle n’ose pas braver la Russie, son sauveur du nazisme, même sous la couverture de l’article 5 de l’Otan ! Un « Occident collectif » qui a bien mesuré et compris la légitimité des actions de la Russie, sa détermination, ses objectifs et les moyens mis pour néantiser toute menace. Et comme disait l’autre « te voilà maintenant face à ton barbot, mon barbot ! »

La France dans une OTAN dépressive et Illusions de puissance

L’Engagement de la France dans l’Otan qui devait élargir son pouvoir, son influence et ses capacités a eu, en fait, des résultats inverses ! L’implication de l’Otan dans cette guerre est effective sans être officielle. L’exhibition médiatique de son article 5 n’est que du bluff pour maintenir l’Union. Cette organisation n’a ni la volonté, ni les moyens pour battre la puissance Russie. Comme dit Andrei Martyanov « après tout, on ne chasse pas l’ours avec un couteau de cuisine ». Objectivement, quels pays de l’Otan peuvent s’engager avec armes et soldats ? Les USA et la GB en fournissant des armes seulement jamais ses soldats. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, également, avec très peu d’armes, mais sans soldats. Les pays baltes, aussi, sachant qu’ils risquent de disparaître rapidement. Fournir des armes à qui ? L’Ukraine est anéantie ! La Pologne, championne en bluff et en escroquerie, sait qu’elle risque une implosion en plus d’une attaque décisive, particulièrement dévastatrice. Ses troupes étant sans commune mesure face à l’armada russe.

Ils ne font donc que duper, sachant que la Chine, aussi dans le viseur, sera de la partie si nécessaire ! Ainsi, le seuil russe ne sera pas franchi et l’aventure de battre la Russie est chimérique ! Les milliardaires et politiciens psychopathes straussiens de ce pays, qui ne font que dans le bluff, l’agitation et l’incitation, connaissent la limite de la falaise. Ils tiennent trop à leur fortune, à leur vie luxueuse pour les voir s’évaporer. Il vaut mieux garder ce que l’on a, que risquer de tout perdre, y compris la vie !

Le Niger, un coup d’État, la France dans l’enjeux de souveraineté en Afrique et la « main de Moscou ».

Mais les dirigeants inconscients, sans principes et sans foi, de cette France, se rappellent vite qu’ils ont des muscles dans les bras plus que dans la langue, avec des « couilles au cul » lorsque le Niger se réveille pour destituer son président, un servile de la France, qui a appauvri son pays ! Cela rappelle cette anecdote sur un enfant de huit ans à qui l’on a dit pourquoi il a peur d’affronter son camarade du même âge. Il répond qu’il n’a pas peur puisqu’il peut battre sa petite sœur de quatre ans ! La France est dans ce paradigme en ne cessant d’exhiber ses pectoraux vers les pays africains. Du coup, le président français qui s’inquiète pour les peuples et les pays africains, voit que ce coup d’État « est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger, et pour toute la région », provoque une réunion d’urgence d’un « Conseil de défense », pour annoncer par l’Élysée que « quiconque s’attaquerait aux ressortissants, à l’armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts », ainsi que la suspension « avec effet immédiat, (de) toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire au Niger », suivies par l’UE, les USA et des organisations africaines liges telle la CEDEAO. La présence militaire française et américaine au Niger n’a pour but que le contrôle toute cette zone de l’Afrique subsaharienne, de l’Ouest et du Maghreb”.

Qui est plus apte à déchoir des responsables serviles et corrompus d’un État que son armée, par ses officiers patriotes ! C’est la raison pour laquelle, ils ne cessent de vouer aux gémonies les institutions militaires dont elles craignent les putschs révolutionnaires qui défendent la souveraineté. C’est pourtant dans l’ordre Constitutionnel des Armées de tout pays de défendre la souveraineté de leur patrie. L’illégalité de cet acte d’autorité – sous divers prétextes : démocratie, liberté, etc. – n’est évoquée, par ces brigands, que lorsque sa finalité remet en cause l’ordre hégémonique et les intérêts illicites des pays occidentaux, prédateurs souvent d’ex-colonisateurs et/ou impérialistes ! Un coup d’État qui ne l’arrange pas sera qualifié « d’autocratique » mené par une junte contre la « démocratie ». Un coup d’État qui les arrange sera qualifié de salutaire qui instaurera la « démocratie ». Le coup d’État du Maïdan en est l’exemple flagrant récent ! Ceux-là sont licites, car « démocratique ». Il n’y a aucun respect des valeurs internationales qu’ils apprécient selon la géographie, la race ou le degré d’allégeance. Être un pays africain ou un pays européen, l’appréciation va de la condamnation au soutien pour les mêmes faits !

Soyons réalistes ! Lequel est le plus acceptable : un « dictateur » patriote, intègre qui défend les intérêts de son pays et sa souveraineté qui apporte le bien-être à son peuple, ou bien un « démocrate » félon, corrompu qui défend les intérêts d’une oligarchie liée à un État néocolonialiste qui laisse son peuple dans l’indigence ? Même l’idiot sait faire le choix !

Ce ne sont pas ses « pingouins » européistes désignés, qui dirigent actuellement L’Europe qui peuvent influer ou orienter l’évolution historique irréversible du continent africain quelle que soit leur puissance.

Si la France officielle y voit, par diversion, la main manipulatrice à visée colonialiste de Moscou ou Pékin, les Africains jugent sur les résultats concrets : L’un avec des réalisations dans tous les domaines, économique, développement des infrastructures, scientifique et sécuritaire, sans conditions et sans ingérences, d’égal à égal, gagnant-gagnant, en toute souveraineté, l’autre avec des promesses jamais réalisées, réitérées à toutes les occasions durant des décennies, sous d’intolérables conditions, dans l’ingérence, l’humiliation tout en continuant à exploiter injustement leurs richesses par les menaces ! Ne respectant ni les us et coutumes des États africains, Macron a même prévu, avec culot, d’envoyer au Cameroun un ambassadeur LGBT chargé de promouvoir l’homosexualité.

L’Occident et sa propagande abject : Russes et Chinois « des colons »

Les Russes et les Chinois, ont-ils un jour colonisé et exploité un seul pays en Afrique – contrairement à l’Occident qui a un passé colonial barbare en la colonisant en totalité, dont la majorité par la France – pour les accuser de visées colonialistes dans ce continent ? Tous les moyens forts d’endoctrinement (écrits et visuels), à la faveur des progrès numériques, dont Internet, ont été déployés pour imposer au monde leur vision unique et incontestable des choses et criminaliser ces deux pays (ainsi que ceux qui les suivent) dans toutes leurs actions ! Une guerre de l’information sans précédent que mènent, en parallèle à la vraie guerre sur le terrain ukrainien, les USA en marionnettistes en chef que les vassaux européens doivent suivre sans broncher, même contraires à leurs intérêts et à la logique !

Ce qui est étrange et risible, dans ce contexte, c’est que les Américains arrivent à faire croire et à faire accepter n’importe quelle stupidité et à se la faire relayer. Les médias français aux ordres montrent qu’ils avalent n’importe quelle couleuvre venant d’outre-Atlantique. Nous avons lu par exemple cette déclaration de James O’Brien, reprise comme idée sensée sans aucune critique : « la seule chose que les sanctions occidentales ont accomplie est le début du processus de contraction de l’économie russe, qui conduira à son déclin de seulement 20% d’ici 2030 ». Si c’est dit par un Américain de surcroît, « chef du bureau de coordination des sanctions de l’administration Biden », alors c’est sensé chez les médias « mainstream » français ! Les sanctions auront donc leurs effets sur la Russie – non plus en quelques semaines comme prévu – mais en 2030 avec un déclin de 20% ! S’il avait dit 2050 avec 21,8 %, ils l’auraient aussi approuvé ! Sont-ils normaux ? Des esprits éveillés disent bien que les âneries d’un riche maître passent toujours chez les laquais pour de l’érudition et sa m.… de pour de la crème ! Et ils prônent les « droits de l’homme », la « démocratie » et la « liberté d’expression » pour les Africains qui les dépassent dans le raisonnement, la sagesse et l’humanisme (dans leur jungle) contrairement à eux qui se retrouvent (dans leur jardin) à parrainer les terrorismes comme ils le font au Sahel, à fomenter des révoltes et en guise d’information à perroqueter leur maître sur la base des communiqués qu’ils reçoivent !

2ème Partie

France 24 média public subversif et la déchéance de l’État français

L’exemple de France 24, (comme France 5, RFI,TV5 …) est édifiant ! Elles sont bien des chaînes publiques, de l’État français, financées par l’argent public ! Elles doivent bien répondre aux orientations et directives de l’État français. France 24 est la chaîne privilégiée du Quai d’Orsay pour répandre la subversion et le chaos en Afrique et plus particulièrement dans les États frondeurs (dont l’Algérie) à un point où elle nous a offert un sale spectacle en interviewant, le 6 mars 2023, le chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) Abou Obeida Youssef Al-Annabi, un chef terroriste auteur de milliers d’assassinats. On ne peut mieux prouver le lien entre le pouvoir français et la nébuleuse islamo-terroriste. Interdite en Algérie et dans plusieurs pays africains – elle est qualifiée par l’Agence Presse Service (APS) de « chaîne poubelle », pour « son manque de professionnalisme ».

La France est bien au bout de sa déchéance sur le plan international, réduite à ce niveau par l’influence des lobbies et la gouvernance des coquins.

Tout cela, pris ensemble, on comprend bien que les Africains aient atteint la limite du supportable en décidant de ne plus se laisser encore faire couillonner par un État pareil, qui s’avère n’être qu’un tigre en papier, au vu de sa mise à nu à la faveur de ce qui se déroule sur le terrain ukrainien, avec son activisme et ses gesticulations qui trahissent en fait sa faiblesse devant l’adversité. Les Africains voient parfaitement cette réalité qui ne peut que les encourager à rejeter cette France-là en s’attelant à prendre en main leur destin afin de développer leurs pays, en exploitant eux-mêmes leurs richesses avec leurs propres moyens ou en collaboration avec les États de leur choix selon le principe « gagnant-gagnant » en dehors de toute exigence ou ingérence dans les affaires intérieures. La France, ici, ne peut être éligible, ses gouvernants actuels ne sont plus maîtres de leurs décisions, ils suivent la seule vérité, même saugrenue, qui leur vient d’outre-Atlantique, d’une part en plus qu’ils n’arrivent pas à comprendre que la confiance se gagne par le degré de patriotisme envers son pays d’abord d’autre part. Plus les dirigeants défendent honnêtement les intérêts de leur pays et sa souveraineté, plus ils inspirent confiance, car ainsi, ils se comprennent mieux. Mais leur arrogance les rend sourds/aveugles pour ne se fier qu’au virtuel et non à la réalité.

En effet, comment faire confiance à cette France qui a été ramenée à un point d’allégeance où certaines de ses lois lui sont imposées par des lobbies (particulièrement par les sionistes) et/ou les groupes financiers américains. Sa morale a subi une telle déchéance où elle admet, par exemple, l’organisation de cagnottes pour défendre des assassins, sans parler des méfaits des influenceurs et fossoyeurs du paysage politique français que l’on n’ose pas défier au risque d’être inquiété et banni. Citons BHL et Zemmour des politicards, non français d’origine, devenus français grâce au décret Crémieux de 1870 accordant aux « Israélites indigènes » d’Algérie la citoyenneté française.

La France-Afrique : De la grenouille atlantiste au défi de la souveraineté africaine

La France dans tout cela ne semble qu’une petite grenouille atlantiste qui veut se montrer bœuf devant les Nigériens qu’elle ne pourra pas dompter, même militairement. Elle se croit toujours dans le même rapport de force d’antan ! Son arsenal nucléaire est superflu, car il est à opposer à ceux qui en possèdent et non à ceux qui n’en possèdent pas ! Vous vous imaginez la France menacer de guerre un pays africain lointain (des milliers de Km), comme le Niger, ou menacer le pays d’une frappe nucléaire ? Grotesque ! Il n’y a que l’instrumentalisation d’États proxys africains voisins (par la CEDEAO une organisation africaine fantoche, instrument néocolonialiste de la France) comme seule option. Une CEDEAO, communauté économique, qui menace le Niger d’une action militaire? Le comble ! Le faire contre un petit pays pauvre, c’est de l’ignominie ! Même dans ce cas, des États annoncent déjà soit qu’il n’en est pas question, soit qu’ils se considéreront partie prenante pour défendre le Niger. Le Nigéria, le Sénégal comme proxy? (Oui, selon les déclarations de leurs officiels). Dans ce cas, il faudra compter les États qui guettent l’occasion pour anéantir ses intérêts et lui porter l’estocade ! Le Mali et le Burkina Faso mettent déjà en garde en prévenant dans un communiqué que « toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l’adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger ». Une CEDEAO (ou ce qui reste) inapte au combat dont les citoyens et leurs militaires n’auront ni la volonté de combattre et tuer leurs frères, ni surtout de mourir idiotement pour Macron, avec le fort risque pour les dirigeants de subir le même sort qui pourrait cette fois être violent ! l’Algérie qui partage une longue frontière avec le Niger et avec son expérience de la Libye, « met en garde et appelle … à la retenue face aux intentions d’interventions militaires étrangères … facteurs de complication et d’aggravation de la crise actuelle ». Ce sera la galère sans possibilité de réussir et de sortir ! La France doit comprendre que son « empire -‘vache à lait’ » est mort définitivement ! Ceci est reflété par l’annonce du Président du Burkina Faso : « Le temps de l’esclavage de l’Afrique aux régimes occidentaux est révolu et la bataille pour l’indépendance totale a commencé… soit la patrie, soit la mort »

Pendant ce temps, le Niger a interdit les exportations d’uranium vers la France. Comme une bonne partie de l’uranium provient du Niger, cette décision a des conséquences importantes pour l’ensemble de l’UE, qui reçoit 24 % de ses importations d’uranium de ce pays.

Personne n’aurait imaginé que des pays africains, pourraient se libérer du néocolonialisme français maintenu avec les menaces, le chantage et l’aide de groupes terroristes qu’elle finance perfidement. C’est pourquoi ces groupes surgissent subitement toujours là où des gouvernants menacent de défendre les intérêts de leur pays, ou moins que cela envisage de revoir le mode de coopération économique jugé injuste ou de diversifier les partenariats ! Pour les dirigeants français, c’est de l’outrage, de la provocation, voire de l’agression qui mérite de « répliquer de manière immédiate et intraitable ». Ce ne sont que des mots, car la ‘vache à lait’ ne peut plus donner davantage !

Une France tourmentée : Sortir des illusions occidentales, s’adapter et résister.

La France officielle doit revenir à la réalité en se débarrassant de ses psychoses qui l’empêchent de discerner le réel de l’irréel, la réflexion de l’émotionnel. Se dégager de sa vision chauvine et manichéenne dans sa politique extérieure en sortant de ses rêveries et de son complexe de supériorité paralysant. Revenir à l’ordre international basé sur le droit international onusien en s’abstenant de s’ingérer dans les affaires, d’autres États, qui ne la regardent pas, et recouvrer sa souveraineté. Apprendre à vivre dans les limites de ses propres moyens.

Elle ne peut le faire que si elle admet les bouleversements et changements qui caractérisent l’évolution des sociétés humaines, car une période est en cours devant suivre les changements marqués par la numérisation, le cyberespace et la cybernétique. Elle doit aussi accepter que tout système de pensée, qu’il soit politique, économique, ne peut échapper à son évolution historique, quelle que soit la puissance de la propagande investie pour la retarder. Les États encore sous son influence vont tous suivre ce processus de changement !

On ne peut posséder tout éternellement par la force, car « qui veut tout perd tout » enseigne la sagesse.

La politique américaine n’est qu’une fabrique d’illusions et de mensonges, une stratégie pour semer la discorde dans les sociétés et déstabiliser les régimes qu’elle souhaite renverser. L’illusion a fait des dégâts dans plusieurs pays, dont arabes, en les amenant à croire à des promesses de liberté et de démocratie qui n’ont abouti qu’à la division et à la destruction de la société. Seule solution, la lutte permanente contre l’impérialisme, contre sa propagande, ses mensonges, son industrie d’illusions ! Aucun État, peuple et autre n’est sorti gagnant en croyant aux illusions américaines !

Pour se faire une opinion correcte face à la formidable machine de propagande occidentale, rien de plus facile pour les gens sensés. Elle est dans la propagande occidentale même qui promet une chose, mais fait le contraire. Il suffit d’observer la réaction de l’Occident face à un évènement ! Comme c’est dans sa « culture » et ses « principes » d’exister et de dominer par le mensonge et l’escroquerie, et ce, depuis des siècles, on devine qu’il n’agira que négativement (en condamnant) contre toutes les actions (bonnes ou mauvaises) d’un pays si elles remettent en cause son hégémonie ! Il ne fera jamais autre chose ! La vérité se trouve dans la prise de position contraire de celle des Occidentaux. Ne jamais les croire même s’ils vous apportent le Paradis sur la paume de la main !

Djerrad Amar

