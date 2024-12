Forum des Media Russie-Afrique : Combattre la désinformation

Les experts des médias d’Afrique et de Russie se sont réunis à Moscou pour discuter de désinformation, d’éducation aux médias, des stéréotypes culturels et de collaboration des jeunes professionnels.

La deuxième édition du Forum médiatique russo-africain pour les jeunes professionnels des médias s’est tenue du 21 au 22 octobre 2024 à l’Institut d’économie mondiale de l’Université RUDN, Patrice Lumumba à Moscou (Russie), sur le thème « Russie-Afrique : à travers le prisme de l’éducation et de la communication ».

Cette édition comprenait une séance plénière et deux tables rondes avec deux thèmes clés : l’éducation au journalisme et la collaboration des jeunes professionnels en Russie et en Afrique ; et l’éducation aux médias comme instrument de lutte contre la désinformation.

Plus de 150 jeunes professionnels des médias, éducateurs et parties prenantes se sont réunis pour aborder des problèmes urgents tels que la désinformation et les stéréotypes culturels.

Prenant la parole, Olga Petrova, vice-ministre de la science et des études supérieures de la Fédération de Russie soutient : « Le système éducatif russe s’efforce aujourd’hui de créer les conditions les plus favorables à l’éducation des étudiants des pays africains. Chaque année, le nombre de quotas pour l’éducation des étudiants africains dans les universités russes augmente et la géographie de leur éducation s’élargit. Dans le même temps, nous constatons une réponse de la jeunesse africaine à nos efforts ». Et d’ajouter : « l’une des caractéristiques clés et l’un des avantages concurrentiels de l’éducation russe est le développement systématique et cohérent d’un écosystème de politique de jeunesse basé sur les universités, accessible à tous les étudiants, y compris les étudiants étrangers ».

Le forum s’est ouvert par des séances plénières soulignant l’importance d’un dialogue soutenu entre les industries médiatiques russes et africaines. Les discussions au cours des tables rondes ont également confirmé la menace que représente la désinformation pour la crédibilité des reportages.

Les participants ont souligné le rôle central de l’Université RUDN dans la formation de plus de 1 500 professionnels africains cette année par le biais de son Centre de formation continue.

Des experts ont également souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre les médias des deux régions pour remodeler les perceptions et renforcer la compréhension mutuelle.

Les discussions au cours des tables rondes ont confirmé la menace que représente la désinformation pour les reportages crédibles. Les participants ont aussi souligné l’importance de l’enseignement des langues africaines dans les écoles russes et vice-versa, notant des progrès tels que l’introduction du yoruba et du swahili dans les écoles de Moscou.

Dissiper les stéréotypes

Pour Natalia Poplavskaya, vice-doyen aux relations internationales, faculté de philologie : « il existe déjà de nombreux projets de coopération stratégique au niveau gouvernemental. Mais plus nous aurons de possibilités d’établir des contacts personnels, notamment entre les jeunes (qui détermineront le chemin de nos pays à l’avenir) et les professionnels des médias (qui sauront communiquer avec leur public), plus nos liens seront étroits et plus de nouveaux projets communs, petits et grands, émergeront ».

Armel Togue, originaire du Cameroun, est experte en communication pour le développement. « J’ai été frappée par le vaste potentiel de collaboration et de compréhension mutuelle entre la Russie et l’Afrique ». « L’accent mis par le forum sur la promotion de la diplomatie interpersonnelle, la promotion des échanges culturels et le soutien au développement durable a profondément résonné en moi. Ce que j’ai principalement retenu, c’est l’importance de la coopération médiatique pour promouvoir la compréhension mutuelle et dissiper les stéréotypes entre la Russie et l’Afrique » a-t-elle dit.

Une session particulièrement remarquable a porté sur les techniques modernes de narration. Une masterclass sur la réalité virtuelle et la réalisation de films à 360 degrés a également permis aux participants d’acquérir des compétences de pointe pour les projets de patrimoine culturel.

L’événement a été soutenu par le ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur de la Fédération de Russie et a réuni des experts de premier plan, de jeunes spécialistes et des scientifiques dans le domaine des médias et du journalisme. Les principaux fournisseurs du forum sont le personnel enseignant et académique de la Faculté de philologie de l’Université RUDN.

Le nombre total d’inscriptions était de plus de 200 personnes, le nombre de participants en face à face était d’environ 150. Pays participants : Namibie, Zimbabwe, Ghana, Afrique du Sud, Zambie, Nigéria, Zimbabwe, Cameroun, Cameroun, Éthiopie, Mali et Tanzanie, différentes régions de Russie, Guinée-Bissau, Togo, Égypte, Guinée équatoriale, Algérie, Iran, Chine, Vietnam, Ouzbékistan, Tchad, Angola, Soudan du Sud, Géorgie, Kirghizistan, Palestine, Syrie.

Sankaré

Correspondance particulière

