La convention de partenariat a été signée hier : Le Gouvernement accompagne désormais le Programme Tounkaranke à travers le Ministère des Maliens établis à l’Extérieur

Hier lundi 09 septembre, la salle de réunion du Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, à la cité administrative, a abrité la cérémonie de signature de la convention de partenariat entre ce département représenté par son premier responsable, Mossa Ag Attaher et le promoteur du programme Tounkaranke, Cheick Sall. C’était en présence de leurs collaborateurs ainsi que les représentants des partenaires du Programme (BMS SA-BSIC-CORIS BANK-SONAVIE-ORTM- les communes partenaires). L’objectif est de lutter durablement contre l’exode rural et la migration dans sa forme la plus néfaste à travers des actions de structuration, de planification et de mobilisation des ressources locales au profit des investissements productifs dans les zones à forte migration.

Cette Convention de partenariat est basée sur quatre grands axes à savoir :

– AXE 1 : la Structuration de l’environnement économique dans les zones de départ ;

– AXE 2 : la Structuration des communautés diaspora villageoise dans les pays d’accueil ;

– AXE 3 : la Stratégie d’accompagnement financier des projets diaspora par les banques du Mali ;

– AXE 4 : la Médiatisation des actions à travers les radios communautaires et les émissions diaspora sur toute l’étendue du territoire malien.

Selon son promoteur M. Cheick SALL, le Programme TOUNKARANKE est axé sur trois « T » à savoir : Transformation économique, en accélérant la croissance économique tirée par le secteur privé ; Transformation sociale, pour favoriser l’engagement citoyen et Transformation de la gouvernance locale pour un développement équitable et durable.

Dans le détail, il s’agira de se concentrer sur l’amélioration de la productivité et de la production locale pour stimuler les échanges commerciaux entre les régions et créer des emplois (« Made in Mali » dans l’Agriculture avec grand A et petite Industrie de transformation locale notamment).

Afin de mobiliser des ressources pour rendre réalisable ce développement local basé sur les trois (3) T, Programme TOUNKARANKE s’appuiera sur l’existant à travers une plateforme digitale, facilitant le commerce entre les communes et les villages et surtout la bancarisation de la diaspora malienne.

Le recours à la technologie est favorisé dans le but d’améliorer les services publics de base ou de faciliter l’accès à des financements bancaires pour les investissements diaspora dans les villages.

Aux dires de M. Ousmane DIAWARA, Maire de la Commune de Grouméra dans le cercle de Diéma, « cette implication du Gouvernement du Mali à travers le Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine vient se greffer intelligemment à un combat commun qui est le combat de lutter efficacement contre la mort de nos bras valides à la recherche de l’eldorado.

Nous Maires des 58 communes partenaires du Programme TOUNKARANKE, apporteront toute assistance nécessaire à cette initiative pour la bonne exécution de notre Programme de Développement Social, Economique et Culturel (PDSEC) ».

Selon M. le Ministre Mossa AG ATTAHER, « ce partenariat créera non seulement le cadre qui favorise une bonne animation économique mais aussi et surtout offrir les outils techniques de développement à un village à forte migration pour sa structuration autour des banques afin de faciliter la collaboration du village avec le monde économique tout en encadrant sa diaspora sur le chemin de l’investissement productif seul gage efficace de lutte contre l’exode rural et la mort de nos compatriotes sur le chemin de l’occident ».

Il est bon de rappeler que Programme TOUNKARANKE a déjà mis les bases à travers la création de cadre d’implication des Banques et Assurance mais aussi de l’ORTM pour la mise en valeur des réalisations des communautés diaspora dans les villages d’origine ainsi que la participation des habitants des villages dans l’exécution de ce Programme à travers : la formation de 63 jeunes dans les 58 communes partenaires ; la signature de protocole de partenariat avec les communes partenaires ; l’installation de Comité Villageois composé de représentant de la Chefferie traditionnelle, les femmes, les jeunes, la diaspora et les élus locaux et la mise en place de Comité de Gestion pour l’entrepôt communal.

Ce Programme est un véritable outil d’un développement endogène qui renvoie un village au processus de transformation économique, social, culturel, scientifique et politique, basé sur la mobilisation des ressources internes à travers l’utilisation des savoirs et expériences cumulées par les habitants d’un même village.

Le Ministre Mossa AG ATTAHER a réaffirmé l’engagement de son département mais surtout son engagement personnel à tout mettre en œuvre pour le succès de cette belle initiative « Made in Mali » qui cadre parfaitement avec l’initiative présidentielle de « la Digitalisation de l’Administration malienne »’ dont le coup d’envoi a été donné par le Président de la Transition, Chef de l’Etat son Excellence le colonel Assimi GOITA il y’a de cela quelques semaines.

La cérémonie a pris fin avec une photo de famille.

Yacouba Traore

