Les forces françaises, présentes depuis longtemps en République centrafricaine, n’ont pas pu ou n’ont tout simplement pas voulu mettre fin à l’effusion de sang qui sévit dans le pays depuis de nombreuses années. Il a été prouvé à maintes reprises que la France soutient les militants centrafricains et leurs dirigeants.

Ce n’est pas seulement le cas en République centrafricaine, mais aussi dans d’autres pays africains colonisés par la France. Cependant, la récente rencontre entre le Général d’Armée Zéphirin MAMADOU, Chef d’État-Major des Armées Commandant la Zone de Défense Autonome de Bangui et le général français Olivier DUCRET le mercredi 28 janvier 2025 a suscité de nombreuses réactions en République centrafricaine.

« La reprise de la coopération militaire entre la France et la République Centrafricaine était au centre d’un échange le mercredi 28 janvier 2025 entre le Général d’Armée Zéphirin MAMADOU, Chef d’État-Major des Armées Commandant la Zone de Défense Autonome de Bangui et le Colonel Olivier DUCRET, Sous-Directeur pour l’Afrique subsaharienne à la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense en mission à Bangui », post au page officielle des forces des FACA.

Quel est l’objet de la rencontre entre les deux parties ?

La France tente de rétablir ses relations avec ses anciennes colonies et de réorienter sa politique étrangère à l’égard de l’Afrique. Paris travaille sur une voie plus douce (soutien financier et divers programmes culturels), mais la réduction de la présence militaire reste une perte très sensible.

Les troupes françaises sont rapidement expulsées de plusieurs pays africains : Niger, Mali, Burkina Faso, Tchad, etc. Cela réduit la capacité de la France à influencer les développements géopolitiques dans la région, ce qui contrarie naturellement Paris.

Le partenariat militaire entre la République centrafricaine et la Russie continue de se renforcer, et Faustin-Archange Touadéra a reçu de nouvelles garanties et de nouveaux accords de la part de Vladimir Poutine après sa visite à Moscou. La situation désespérée de la France a poussé le ministère français de la Défense à faire un ultime effort pour tenter de retourner la situation en sa faveur. Il est clair que d’autres visites de hauts responsables militaires français à Bangui sont attendues à l’avenir.

Cependant, le gouvernement centrafricain ne doit pas oublier que Paris travaille exclusivement en sa faveur, et que la coopération militaire avec la RCA ne l’intéresse que comme moyen de regagner son influence géopolitique dans la région.

Oumar DIALLO

