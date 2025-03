Une analyse de Dr. David Eboutou, Enseignant-Chercheur et Spécialiste de l’Histoire et de l’Intégration Africaine

L’Afrique a décidé de placer la question des réparations au cœur de son agenda pour l’année 2025, un tournant historique pour les relations internationales et pour l’Afrique elle-même. Lors du 38ᵉ sommet de l’Union Africaine (UA), une résolution soutenue par le Ghana et l’Algérie a été adoptée, désignant l’année 2025 comme l’année de la « Justice pour les Africains et les personnes d’origine africaine à travers les réparations ». Ce choix, qui a provoqué un large consensus au sein de l’UA, représente une avancée majeure dans la quête de justice pour les peuples africains, longtemps victimes du système colonial et de la traite transatlantique.

Selon Dr. David Eboutou, spécialiste de l’histoire et de l’intégration africaine, cette décision est plus qu’un simple appel symbolique. Elle marque une volonté claire de l’Afrique de redéfinir ses relations avec les anciennes puissances coloniales et de revendiquer la reconnaissance de ses droits historiques. « Ce thème représente une victoire pour le panafricanisme, un moyen de revendiquer la dignité et de réparer les torts infligés par le passé », a-t-il souligné.

La Justice Réparatrice : Une Nécessité Historique

La notion de réparations dépasse le simple cadre financier. Elle concerne également la reconnaissance des souffrances infligées aux peuples africains, à travers la traite transatlantique des esclaves et les politiques coloniales qui ont défiguré le continent. « Les pays européens, qui ont tiré profit de l’exploitation des ressources africaines, doivent enfin faire face à leurs responsabilités. Ce n’est pas seulement une question d’argent, mais une exigence de justice pour les peuples africains », explique Dr. Eboutou.

Le thème des réparations a été porté par des pays comme le Ghana, qui a été un pionnier dans l’organisation de la Conférence des Réparations d’Accra en 2023. Selon les conclusions de cette conférence, les réparations doivent inclure la reconnaissance officielle des crimes commis par les anciennes puissances coloniales, ainsi que des mesures concrètes pour remédier aux injustices, telles que la restitution des objets culturels spoliés ou l’indemnisation des peuples affectés.

L’initiative de l’UA de consacrer l’année 2025 à ce thème est aussi symbolique. Il s’agit du 200ᵉ anniversaire du Traité d’Indemnité signé en 1825 entre Haïti et la France, un accord dans lequel les Haïtiens ont payé une dette pour leur propre liberté, un affrontement historique avec l’injustice coloniale qui résonne encore aujourd’hui dans les luttes de l’Afrique pour la réconciliation et la justice.

Une Réaction Face à la Résistance Européenne

La question des réparations est loin d’être acceptée de manière unanime en Europe. Certains dirigeants, comme Emmanuel Macron, ont exprimé des regrets et ont cherché à réconcilier les mémoires, mais sans aller jusqu’à accepter une responsabilité financière ou matérielle. D’autres, comme le président américain Donald Trump, ou le député britannique Nigel Farage, ont fermement rejeté toute forme de compensation. Cette résistance à l’idée des réparations est un des obstacles majeurs à la réconciliation, souligne Dr. Eboutou : « Si les anciennes puissances coloniales veulent se positionner comme des alliées sincères dans le développement de l’Afrique, elles doivent d’abord reconnaître leur rôle dans l’exploitation de ce continent et payer leurs dettes historiques ».

L’Afrique Reprend Son Destin en Main

Aujourd’hui, l’Afrique est dans une position où elle peut réclamer justice de manière forte et cohérente. Le panafricanisme, soutenu par de nombreux pays africains, a donné au continent la voix dont il a besoin pour tracer une nouvelle voie dans les relations internationales. « Quand une nation devient forte et indépendante, elle acquiert le droit moral de revendiquer la justice pour les injustices passées. L’Afrique dicte désormais ses propres règles », affirme Dr. Eboutou.

Un Tournant pour l’Avenir

Le thème des réparations adopté par l’Union Africaine pour 2025 est une étape décisive dans le parcours historique du continent. Comme le souligne Dr. Eboutou, cette décision est bien plus qu’une demande de réparation matérielle. C’est un appel à la reconnaissance et à la justice pour un continent qui a souffert pendant trop longtemps sous les chaînes du colonialisme. « L’Afrique a le droit de restaurer son honneur et de réparer les injustices qui ont façonné son passé. L’année 2025 pourrait bien être un tournant dans l’histoire des relations internationales », conclut-il.

En soutenant cette initiative, l’UA envoie un message clair aux anciennes puissances coloniales : il est temps de réparer les torts du passé pour construire un avenir d’égalité et de respect mutuel. Ce n’est qu’à travers une telle démarche que l’Afrique pourra véritablement se libérer des chaînes de son passé et entrer dans une ère de dignité retrouvée.

Par Koffi Edouard

Commentaires via Facebook :