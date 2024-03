La Russie entreprend des relations diplomatiques avec plusieurs pays d’Afrique, notamment avec le Mali de Modibo Keïta, qui date des années de l’apogée de la colonisation. Cette relation entre ces deux parties commence alors que le Mali sous tutelle française, réclame le départ des troupes françaises et proclame l’indépendance en janvier 1961, le nouveau président affirme son attachement au socialisme, un système bien adapté dans l’URSS et jugé bon pour la nouvelle république.

En début de cette année de 2024, les 25 et 26 mars, s’est tenue en Russie dans la ville maritime de Sotchi, le forum international Atomexpo-2024.

Le forum se tient pour la treizième fois et a rassemblé plus de 4,5 mille personnes de 75 pays. Le thème principal d’ATOMEXPO-2024 était la quatrième génération de technologies de réacteurs et le leadership de la Russie dans ce domaine. Lors de l’ouverture du forum, Alexeï Likhachev, chef de Rosatom, a souligné qu’Atomexpo-2024 était un événement record en termes de nombre de participants internationaux. Rafael Grossi, chef de l’AIEA, a souligné que le forum était devenu une étape importante dans le calendrier mondial des événements nucléaires.

En Afrique seul, l’Afrique du Sud qui dispose une centrale nucléaire en fonctionnement sur le continent, voyant des avantages futurs, plusieurs pays, comme le Mali envisage d’en procurer pour pouvoir régler le problème de l’électricité qui mine dans le territoire.

Comme le voisin Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, qui lors du sommet Russie-Afrique a fait savoir son intention de vouloir signer un accord dans le domaine de l’énergie nucléaire, qui a été salué par son homologue Russe, Mr le président Vladimir Poutine. Son excellence Assimi Goïta, de son côté, aussi veut emboiter le pas, une solution qui pourra résoudre la situation de l’électricité du Mali qui est un vrai casse-tête pour la population.

En marge du forum, Rosatom (entreprise publique russe spécialisée dans le secteur de l’énergie nucléaire) a signé un certain nombre d’accords importants avec des partenaires russes et étrangers. Une feuille de route a notamment été signée avec le Mali pour établir un dialogue dans le domaine de l’énergie nucléaire pacifique. Le document définit les mesures spécifiques à prendre par les deux parties pour renforcer les capacités des ressources humaines du pays ouest-africain dans le domaine de l’atome pacifique, développer l’infrastructure nucléaire et créer une opinion publique positive au Mali en ce qui concerne l’énergie nucléaire.

Le Mali étant totalement enclavé, géographiquement situé dans le désert et dispose d’un seul grand fleuve, fera ses bon jours une fois que la centrale nucléaire sera installée.

Par Mara Diallo

