À la Croisée des chemins entre Réveil patriotique, force rétrograde, restauration de notre grandeur d’antan, guerre de communication, dérive démocratique, renouveau politique, l’arrivée de l’obscurantisme religieux, tel est le tableau actuel de notre Mali.

Plus que jamais vigilance, clairvoyance et parfois patience doivent être de mise. Aucune grande Nation ne s’est faite en un jour!

Le retrait de l’hexagone ne se fera pas sans heurts, préparons-nous à cet état de fait. Malheur à celui qui va croire à notre déroute. Que non !!! C’est peut-être simplement le chant de cygne de l’hexagone, qui sait.

Nous devons accepter de poser à tour de rôles les soubassements, les briques, voire la toiture ! Ne nous perdons pas en conjecture, nul ne peut le faire seul. Mêmes les idées les plus folles et farfelues ont leur place détrompez-vous !

On parle d’une nation, et une nation c’est un tout et à tous les niveaux. Un adage de chez nous ne disait-il pas ?: “ Aussi intelligent qu’on soit, on ne saura voir notre propre nuque”. Une personne peut lancer les gerbes de renaissance d’une nation mais elle est portée par tout un peuple dans toute son entité et chacun sur son bout de rampart. Aussi, mettons-nous en tête que nul ne peut changer la volonté et la main de Dieu sur une nation.

Soyons modeste et utile à notre pays et cela à tous les niveaux !!!

Aujourd’hui c’est possible demain ce serait trop tard!!!

Hamidou Sampy journaliste et observateur politique

