Depuis 2011, le gouvernement du Mali, à travers le Comité National de Coordination de la Lutte Contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées CNCLCTPA a réalisé d’importantes actions en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées sur toute l’étendue du territoire. Ces actions ont touché tous les axes de la lutte contre la traite des personnes à savoir, la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat. Elles ont permis d’assurer la prise en charge holistique de plusieurs milliers de victimes de traite, de poursuivre plusieurs centaines de trafiquants et de démanteler de nombreux réseaux de trafique de personnes.

Les efforts fournis et les résultats obtenus par le gouvernement du Mali à travers le Comité National de Coordination de la Lutte Contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées CNCLCTPA ont permis au Mali de sortir de « la zone rouge » (catégorie III) pour être classé dans la catégorie II dans le rapport 2023 du Département d’État américain sur la traite des personnes, reconnaissant ainsi tous les efforts fournis par le Mali dans la lutte contre ce fléau.

Le comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées CNCLCTPA, sous le leadership de sa présidente Madame Oumou Elkhairou NIARE a engagé une véritable mobilisation sociale contre la traite des personnes et pour cela le comité a élaboré et adopté un plan d’action 2023-2027 avec l’appui technique et financier de l’Organisation International pour les Migrations (OIM) et l’Office des Nations Unies contre la Drogue et les Crimes (ONUDC).

Ce plan d’action a été élaboré à la suite d’un processus participatif qui a enregistré la participation des acteurs étatiques de plusieurs ministères et nombreux acteurs de la société civile (les associations, ONG), des personnes ressources et les partenaires techniques et financiers.

Le nouveau Plan d’Action 2023-2027 a été adopté à la suite d’un processus participatif qui a comporté trois phases qui sont la phase préparatoire, la phase d’évaluation de l’ancien plan d’action, la phase d’élaboration et la phase de validation. Ce nouveau Plan d’Action prévoit plusieurs actions de renforcement de capacités, de protection, de poursuite et de partenariat à l’endroit de tous les acteurs étatiques, des acteurs de la société civile, des population et des victimes. La mise en œuvre de ce plan d’action 2023-2027 permettra d’assurer une véritable mobilisation sociale contre la traite des personnes au Mali.

Moussa Bagayoko

Président de l’Association pour la Promotion des Initiatives de Développement (APID)

