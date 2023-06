Prions pour les autorités qui gouvernent notre nation enfin qu’ils puissent trouver la sagesse et qu’ils se concentrent particulièrement sur les questions auxquelles nous sommes confrontés en ce moment, en tant que nation. Car sur leurs épaules reposent les espoirs et les rêves de notre peuple en cette période de transition. Que Dieu les guide dans cette poursuite. Qu’Il leur donne la foi de chercher de bons conseils, l’intelligence pour prendre les bonnes décisions et le caractère pour voir ces décisions à travers. Qu’Il les aide à choisir le courage plutôt que le doute, le principe plutôt que l’opportunisme. Qu’ils cherchent toujours la concorde et la paix, et de se rappeler que le meilleur chef est un bon et humble serviteur du peuple.

Le référendum constitutionnel du 18 Juin 2023 a pris fin. Déjà les médias sociaux se remplissent de messages poussant les opinions et des faits alternatifs. Prions et agissons toujours pour que la vérité redevienne valorisée dans la société malienne d’aujourd’hui. Nous maintenons toujours notre position selon laquelle les grandes décisions concernant la vie de la nation comme la révision constitutionnelle doivent être prises sur la base de réelles concertations et conversations avec le peuple, mais encore, du droit naturel et inaliénable de notre peuple à déterminer son propre destin. En lisant le dernier communiqué de MODELE Mali, nous en concluons, en considérant les conditions dans lesquelles s’est déroulé le référendum constitutionnel, avec le taux de participation misérable, que cette élection non représentative n’a aucune valeur légitime.

Lorsque la poussière s’installera, nous serons toujours tous des maliens. Œuvrons donc pour un Mali uni et fort nous conduisant à marcher ensemble. Même si notre pays est presque au fond du gouffre, son âme flotte au-dessus de l’abîme et vit encore. Elle commande à nous tous de nous unir pour relever les défis. Il est en effet temps de régler les enjeux clés dont la paix durable et la sécurité. Nous savons que les sociétés plus inclusives sont mieux à même d’éviter les conflits et de prendre des mesures efficaces en matière de gestion des ressources humaines et naturelles. Alors, la paix durable et la sécurité doivent être activement recherchées. Il n’y a pas de croissance économique et de réduction de la pauvreté, sans l’instauration de la paix, l’inclusion politique, la sécurité et la justice sociale, et surtout l’accès aux possibilités.

Travaillons ensemble et unissons nos efforts pour construire un meilleur avenir pour tous les maliens, et nous serons gagnants sur toute la ligne.

Cheick Boucadry Traore

