Sénégal et AES : un modèle de coopération intégré selon les Sénégalais

Au cours de la 79e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui s’est tenue du 24 au 30 septembre 2024 à New York, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dénoncé les rivalités géopolitiques qui attisent les tensions dans le Sahel, une région déjà en proie à une instabilité.

M Faye a appelé l’Assemblée des Nations unies à se pencher sur la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement le Sahel. La région subit des attaques constantes de la part de groupes armés, qui causent également des dommages aux populations civiles.

Rappelons qu’en mai 2024, le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye s’était rendu à Ouagadougou et à Bamako, pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux parties.

Le trio de l’AES, qui a changé d’alignement politique en mettant fin à la coopération militaire avec la France, ancienne puissance coloniale, avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO, qu’ils accusent d’être un outil de pression sur les Etats africains.

Lors d’un épisode du mini programme « Micro-trottoir », les habitants de Dakar ont manifesté leur grand soutien à l’opinion du Président et ont exprimé leur solidarité avec les pays de l’AES suite aux récentes attaques terroristes.

Selon les citoyens sénégalais, une telle coopération rendra la région du Sahel plus forte dans le domaine de la sécurité. Un citoyen a déclaré : « Je pense que la coopération entre le Sénégal et les pays du Sahel peut avoir un impact positif sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, dans la mesure où le terrorisme est devenu un fléau et une situation très anormale en Afrique. »

« Un seul pays ou quelques pays africains ne peuvent pas simplement lutter contre ces groupes terroristes du fait de la difficulté de la situation, donc ce problème doit être pris dans le sens d’une collaboration entre les pays de l’Afrique pour chercher des moyens pour intervenir au Sahel afin de mettre un terme au terrorisme », a déclaré un autre citoyen.

Il est à noter que Bassirou Diomaye Faye a été élu sur la promesse de rompre avec l’ancien système de l’ex président Macky Sall. A court et moyen terme, le chef du gouvernement sénégalais partage la même vision que les pays de l’AES, ce qui permettra de réaliser une Alliance intégrale qui garantira des résultats positifs.

Ces dernières années, les pays du Sahel ont fait l’objet d’attaques terroristes constantes. Un Sahel uni et des pays voisins comme le Sénégal porteraient un coup dur aux groupes armés et apporteraient la paix et la souveraineté à l’ensemble du continent africain.

Par Lamine Fofana

