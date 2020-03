La communauté internationale et le Sénégal sont en lutte contre le CORONA VIRUS.

Wari, entreprise engagée , a décidé de faire don de 50 000 000 de FCFA au Ministère de la Santé du Sénégal, pour permettre de renforcer les infrastructures de santé et soutenir la réponse à la propagation du COVID-19.

« Il est essentiel que le secteur privé participe à l’effort national de lutte contre ce virus, qui non seulement met en danger la santé des populations mais risque également d’impacter l’économie nationale. Nous devons arrêter la propagation du virus le plus rapidement possible et ceci n’est possible qu’à travers l’engagement de chacun d’entre nous. » dit Kabirou Mbodje.

Wari œuvre pour le développement des populations et soutien de nombreuses actions de santé au Sénégal. Wari soutien régulièrement de nombreuses actions de santé telles que: la lutte contre le virus EBOLA, dons de matériel aux hôpitaux (couveuses, moniteurs etc.), vaccination, paludisme etc.

Wari exhorte les populations à respecter les décisions de sécurité du gouvernement et au suivi stricte des mesures de prévention, pour permettre d’éradiquer cette pandémie.

Ensemble, luttons contre le COVID-19.

