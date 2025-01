Cérémonie de distinction : Le mérite de 22 agents du ministère de la Santé et du Développement Social reconnu.

“Ici, on ne considère point un homme selon ses origines mais selon son travail”. Cette citation de l’écrivain Congolais Jean Ikélé Matiba, illustre parfaitement bien la cérémonie honorant 22 agents, dont 6 femmes, du ministère de la Santé et du Développement Social qui se sont faits distingués par leur assiduité, leur dévouement, leur abnégation, leur rigueur au travail.

Présidé par le Médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, cette cérémonie s’est déroulée le mercredi 08 janvier 2025.

Ces distinctions initiées par les plus hautes autorités, récompensent les mérites exceptionnels et la loyauté dans l’accomplissement des fonctions, les 22 travailleurs du Ministère de la Santé et du Développement Social qui se sont faits remarqués par leur sérieux dans le travail, ont été distingués. Parmi eux, 7 ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mali et 15 ont reçu la Médaille de l’Etoile d’Argent du mérite national, avec Effigie Abeille, sous le regard vigilent du Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali, le Général de Brigade Amadou Sagafourou Guèye.

Au nom de tous les récipiendaires, le Chef de Cabinet du ministère de la Santé et du Développement Social, Mamadou Guindo a souligné que ces distinctions symbolisent la fidélité et l’engagement envers les valeurs du pays. Il a déclaré : « Cet honneur nous touche profondément et nous tenons à exprimer notre dévouement à la République, dont une des valeurs est d’être prêt à tout vaincre pour la Mère Patrie en général et pour le ministère de la Santé et du Développement Social en particulier. »

Pour sa part, le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURE, a exhorté les récipiendaires à faire preuve d’abnégation, affirmant que « le chemin à parcourir est encore long et les défis demeurent nombreux ». Elle a ajouté qu’il leur revient désormais de mesurer la confiance placée en eux et d’être dignes en toute circonstance. Elle a également appelé à l’unité au sein du ministère, soulignant que ceux décorés ne représentent qu’un échantillon des méritants.

Elle a félicité et remercié les travailleurs assidus des services relevant de son département.

