Décorés au grande de Commandeur de l’Ordre National du Mali pour services rendus à la nation, les récipiendaires viennent de recevoir officiellement leur médaille des mains du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, Grand Maître des Ordres Nationaux. Cette cérémonie solennelle s’est déroulée, vendredi 9 décembre 2022 dans la salle des banquets du Palais de Koulouba en présence du Premier ministre, Choguel Maïga, du Président du Conseil National de Transition, le Colonel Malick N’Diaw et de plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement. Parmi les récipiendaires figurent Abdoulaye Diop (ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale), Habib Sissoko (Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali), Cessé Komé (Promoteur des hôtels Radisson Blu et Collection), Mme Diarra Raky Talla (Ancien ministre et membre du CNT), Fodié Touré (Président de la HAC), Général Oumar Dao dit Baron (Directeur de l’Ecole de Guerre du Mali), Hamane Niang (Président de FIBA-Monde), Seydou Kéïta dit Seydoublen (Ancien capitaine des Aigles du Mali), Frédéric Oumar Kanouté (Ancien international), Dr Brahima Fomba (Politologue-Constitutionnaliste), Dr Mamadou Fanta Simaga (Historien)……

Ils sont au total 18 personnalités issues de différentes couches professionnelles à recevoir la distinction honorifique de commandeur de l’Ordre national du Mali. Elles ont été décorées par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta par décret n°0560 du 20 septembre 2022, dans le cadre des festivités du 22 Septembre 2022 célébrant la fête de l’indépendance. Cela pour services rendus à la nation.

Parmi elles figurent un seul membre du gouvernement en la personne d’Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale.

Les autres médaillés ont pour noms : Mohamed Dibassy (ambassadeur du Mali en Mauritanie), Cheick Mahamadou Chérif Kéita (chef du secrétariat particulier du président de la Transition), Fassoun dit André Cissé (secrétaire particulier du secrétaire général de la présidence de la République), Hamane Niang (président de Fiba-Monde et ancien ministre des Sports), le contrôleur général de police Brahima Diarra (président du conseil d’administration de l’Agence nationale de la sécurité routière), Fodié Touré (président de la Haute autorité de la communication), Mme Diarra Raky Talla (ancienne ministre et 5e vice-présidente du Conseil national de la transition), Alhassane Ag Hamed Moussa (vice-président de la commission de contrôle du Conseil national de transition), Adama Traoré (chef de cabinet du Grand chancelier des Ordres nationaux), Dr. Mamadou Fanta Simaga (consultant – membre du Conseil des Ordres nationaux, ancien Député-Maire de Ségou), le général de division Oumar Dao (directeur de l’Ecole de guerre), Cessé Komé (promoteur de l’Hôtel Radisson et Radisson Collection), Habib Sissoko (président du Comité national olympique et sportif du Mali). Sans oublier Badjan Ag Hamatou (membre du Conseil national de transition), Pr. Mamadou Diarra (cardiologue) et les deux anciens internationaux de football, à savoir Seydou Kéita dit Seydoublen et Frédéric Oumar Kanouté.

Quelques mois après le 22 septembre, les récipiendaires ont officiellement reçu leur médaille des mains du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta. C’était au cours d’une cérémonie solennelle qui s’est déroulée, vendredi 9 décembre, dans la salle des banquets du Palais de Koulouba en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, Dr Choguel Maïga et le Président du CNT, Malick N’Diaw.

Pour ce faire, toutes les dispositions avaient été prises par le Grand Chancellerie des Ordres Nationaux, le Général Amadou Sagafourou Guèye pour que cette cérémonie de décoration puisse se dérouler dans de meilleures conditions. Ainsi, le Président Assimi Goïta a, tour à tour, remis à chacun des récipiendaires la médaille de Commandeur de l’Ordre National du Mali.

Auparavant, le Général Amadou Sagafourou Guèye avait pris la parole pour saluer le Colonel Assimi Goïta pour avoir présidé cette cérémonie avant d’expliquer aux récipiendaires une telle décoration. “Monsieur le Président de la Transition, malgré les lourdes charges qui sont les vôtres et surtout un agenda à la hauteur de vos responsabilités, vous avez estimé nécessaire de procéder, en personne, à la décoration des dignitaires de l’Ordre national. Recevez par ma voix, toute la gratitude de mes collaborateurs de la Grande Chancellerie et de tous les membres du Conseil des ordres”, dira-t-il.

Cette traditionnelle cérémonie de décoration, précisera-t-il, revêt “une importance particulière pour la nation malienne, pour les hommes et les femmes qui recevront le symbole de la reconnaissance de leur amour pour la patrie, de leur esprit de sacrifice, de leur attachement aux valeurs qui ont façonné nos glorieux ancêtres dont ils sont aujourd’hui les fiers descendants”.

Le rôle principal de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux du Mali, selon le Général Sagafourou Guèye, est de “promouvoir la culture du mérite dans notre société, de faire de la médaille le symbole de ce mérite, une valeur fondamentale qui attire les enfants de la République, les pousse chaque jour à donner le meilleur d’eux-mêmes”. Avant de rappeler que “ces hommes et ces femmes ont montré toute leur carrière durant, leur désir d’orienter leur action, leur énergie, leurs ressources intellectuelles, morales et physiques à la réalisation d’objectifs professionnels qui leur avait été fixés”.

Après la remise des médailles, ce fut le tour de Fodié Touré (président de la HAC) de prendre la parole au nom des récipiendaires pour adresser ses remerciements au Président Assimi Goïta pour cette marque de confiance.

“Si recevoir une distinction honorifique constitue pour tout citoyen la reconnaissance de son mérite, être élevé à la Dignité de Grand Officier de l’Ordre National ou promu au grade de Commandeur de l’Ordre National est une consécration, le couronnement d’une carrière et un des plus grands honneurs qui puisse être fait par la mère patrie à ses fils. C’est pour cette raison que je vous exprime la très profonde gratitude de tous les heureux récipiendaires pour l’honneur que la nation, aux destinées de laquelle vous présidez, vient de leur accorder. Oui, Monsieur le Président, mes co-récipiendaires et moi nous vous remercions du fond du cœur parce que pour nous, ce jour ressemble à très peu d’autres. Parce qu’aujourd’hui, le mérite, l’honneur, la fierté et le plaisir sont nôtres. Et parce qu’aujourd’hui fera désormais partie des grandes dates de la carrière et de la vie de chacun d’entre nous”. Parole de Fodié Touré. Avant de déclarer : “cet honneur que la nation a bien voulu nous faire, nous conforte dans la voie que nous avons choisie pour servir notre pays avec l’humilité et modestie. Chaque jour, nous avons privilégié le travail bien fait, l’abnégation, la persévérance et le don de soi au service du Mali. Un Mali que, nous avons toujours mis au-dessus de tout. Nous espérons que les valeurs que nous avons prônées serviront de source d’inspiration à d’autres citoyens méritants”.

Cette cérémonie de décoration a été marquée par une photo de famille entre le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta et les récipiendaires afin d’immortaliser l’événement.

Remise de décorations pour services rendus à la nation :

Le personnel de la Présidence à l’honneur !

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République du Mali a présidé, lundi 12 décembre 2022, la cérémonie de décoration des récipiendaires de Chevalier de l’Ordre national et de Mérite national avec Effigie Lion Débout du personnel de la Présidence. Ils sont au total 54 récipiendaires, élevés au grade de Chevalier de l’Ordre national et 37 décorés de la médaille de Mérite national avec Effigie Lion Débout.

Une fois n’est pas coutume. Parmi les personnes décorées figurent plusieurs membres de la Cellule de communication et des Relations publiques de la Présidence de la République du Mali. En effet, quatre agents de la Cellule Communication, dont le lieutenant-colonel Baba Cissé (Chef de la Cellule), ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali. Trois autres ont bénéficié de distinction. “Si servir son pays avec loyauté et engagement est une vertu que chaque citoyen se doit de cultiver en permanence, reconnaître cette vertu est un devoir pour la nation”, a précisé le ministre Secrétaire Général de la Présidence, Mamadou Oulalé.

Au nom du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, Chef de l’État, Oulalé a expliqué que “les distinctions que vous vous venez de recevoir, doivent, au-delà de leur apparat, vous servir de repère en mesure d’engendrer une vague d’émulation autour de vous ainsi que dans votre environnement socioprofessionnel”.

Il estime que cette décoration assurera “l’émergence de nouvelles ressources humaines de qualité”, des hommes et femmes pleinement engagés à accompagner l’État sur les divers chantiers de la refondation.

Le Porte-parole des récipiendaires, Mme Traoré Fatou Binta Diop, Cheffe de la Cellule diplomatie de la Présidence, élevée au grade de Chevalier de l’Ordre national, a adressé des remerciements au Président de la Transition pour la reconnaissance du mérite et de l’engagement de ses collaborateurs. Selon ses précisions, ces distinctions sont le témoignage de la confiance placée en chaque récipiendaire, dans leur domaine respectif. Toutefois, elle estime que c’est aussi une lourde responsabilité que chacun devrait prendre désormais en compte dans l’accomplissement de ses devoirs quotidiens. Elle a exhorté les récipiendaires à faire preuve d’exemplarité, surtout que le Mali est à la croisée des chemins. La reconstruction du pays et la naissance du Mali Kura ne pourront se faire sans sacrifice, indique-t-elle, avant d’inviter tout un chacun à toujours privilégier l’intérêt du pays au détriment des intérêts privés. Concluant ses propos, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence fera savoir le caractère incompressible du mérite par une formule imagée. Selon lui, “le mérite est comme le soleil dont nulle prétention ne pourrait permettre à en cacher la face avec des mains. C’est donc dire que le vôtre sera bientôt reconnu aussi vrai que le temps ne ment pas”. Vivement donc l’année prochaine pour d’autres consécrations !

